Ông Kim mở đường cho 'dòng máu trẻ'

C HUẨN BỊ CHO LỚP TRỤ CỘT KẾ CẬN

HLV Kim Sang-sik đã tạo ra điểm nhấn rõ rệt khi trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, trẻ trung. Đây là bước đi phù hợp với chiến lược dài hạn của ông Kim, người hiểu rằng đội tuyển VN sẽ cần một chu kỳ lực lượng mới để duy trì sức cạnh tranh ở đấu trường khu vực và châu lục. Hiện tại, nhiều trụ cột của đội tuyển VN như Nguyễn Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải… đều đang ở giai đoạn chín của sự nghiệp. Nhưng đến năm 2027, khi VCK Asian Cup chính thức khởi tranh, nếu VN có vé, các cầu thủ kể trên đều đã chạm hoặc vượt ngưỡng 30, độ tuổi bị đặt dấu hỏi lớn về thể lực và phong độ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc sớm tìm ra lớp cầu thủ trụ cột kế cận có thể gánh vác trọng trách trong vài năm tới.





Khổng Minh Gia Bảo (trái) trước cơ hội được sát cánh với đàn anh ở hàng phòng ngự đội tuyển VN ẢNH: MINH TÚ

Để chuẩn bị cho trận gặp Lào lượt về vòng loại Asian Cup 2027 ngày 19.11, ông Kim đã gọi 8 cầu thủ sinh từ năm 2000 trở về sau gồm: Trần Bảo Toàn, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Trần Việt Cường, Khổng Minh Gia Bảo, Nguyễn Hai Long (cùng sinh năm 2000); Phan Tuấn Tài, Lê Văn Đô (sinh năm 2001) và thủ môn Nguyễn Văn Việt (sinh năm 2002). Những cầu thủ từ 25 tuổi trở xuống chiếm tỷ lệ hơn 1/3 lực lượng, thông số đủ cho thấy quyết tâm nâng cấp chiều sâu đội hình bằng sức trẻ. Sự xuất hiện của thế hệ cầu thủ mới này kết hợp với lứa U.23 giàu tiềm năng hiện tại, cộng thêm những cựu binh còn giữ phong độ đỉnh cao sẽ tạo thành tập thể toàn diện. Đây là điều kiện lý tưởng để VN hướng tới giải đấu khắc nghiệt như VCK Asian Cup 2027, nơi vừa đòi hỏi sự mạnh mẽ nhưng không thể thiếu kinh nghiệm.

Trận tái đấu đội tuyển Lào vì thế mang nhiều ý nghĩa. Một mặt, đội tuyển VN cần chiến thắng để củng cố quyền tự quyết cho tấm vé đến VCK. Mặt khác, Lào chưa phải là đối thủ xứng tầm với đội tuyển VN, nên ông Kim có thể linh hoạt sử dụng các cầu thủ trẻ tùy theo diễn biến trận đấu. Khi mục tiêu tỷ số được đảm bảo, việc trao cơ hội cho những nhân tố mới là điều khả thi, vừa giúp họ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, đồng thời kiểm nghiệm mức độ hòa nhập và khả năng chịu áp lực.

B ẤT NGỜ Ở KHUNG GỖ?

Vị trí thủ môn đội tuyển VN lúc này có 3 cái tên: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt. Trong đó, Văn Việt (23 tuổi) là trẻ nhất. Người gác đền đang khoác áo Thể Công Viettel dù chưa sánh bằng các đàn anh về kinh nghiệm, nhưng được đánh giá là xứng đáng cho suất bắt chính ở đội tuyển VN. Kể từ khi gia nhập đội bóng ngành quân đội đầu mùa giải 2025 - 2026, Văn Việt trở thành thủ môn số 1 và thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Thủ thành quê Nghệ An gây ấn tượng với khả năng phản xạ cực tốt, nhiều lần cứu thua cho đội nhà. Sự nhạy bén của anh trong khu vực cấm địa góp phần giúp Thể Công Viettel duy trì sự hiện diện trong tốp dẫn đầu V-League.

Thủ môn Nguyễn Văn Việt đang đạt phong độ rất cao

Ở hàng phòng ngự, tân binh Khổng Minh Gia Bảo với lối chơi quyết đoán có khả năng sẽ được ông Kim trao cơ hội. Lê Văn Đô và Phan Tuấn Tài từng được trọng dụng khi đội tuyển VN thực hiện trẻ hóa mạnh mẽ dưới thời HLV tiền nhiệm Philippe Troussier. So với trước đây, hai gương mặt kể trên nay đã trưởng thành trong môi trường CLB, được kỳ vọng mang đến làn gió mới nơi hành lang cánh. Ở mặt trận tấn công, Nguyễn Trần Việt Cường chạy chỗ tốt và sở hữu bộ kỹ năng dứt điểm đa dạng là mảnh ghép mà ông Kim muốn thử nghiệm.