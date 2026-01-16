Ông Trump dọa dùng ‘Đạo luật chống nổi loạn’ ở Minnesota

Sau nhiều ngày biểu tình và căng thẳng leo thang ở thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa mới là sẽ sử dụng đạo luật chống nổi loạn để triển khai quân đội đến khu vực này.

Động thái trên diễn ra một tuần sau khi một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết một công dân Mỹ tên Renee Good ở Minneapolis, và chỉ vài giờ sau khi một nhân viên nhập cư bắn vào chân một công dân Venezuela.

Trong một bài đăng, ông Trump cáo buộc các lãnh đạo bang Minnesota đã không ngăn chặn được những gì ông gọi là “những kẻ kích động và nổi loạn”, và cảnh báo ông sẽ dùng đến luật chống nổi loạn nếu cần thiết.

Ông đã triển khai gần 3.000 đặc vụ liên bang đến khu vực này.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo thuộc đảng Dân chủ của bang Minnesota cáo buộc các đặc vụ liên bang làm leo thang căng thẳng.

Một người biểu tình giơ lá cờ Mỹ bị lộn ngược để thể hiện sự phản đối, bên ngoài Tòa nhà Liên bang Whipple tại Minneapolis, (bang Minnesota, Mỹ), ngày 15.1.2026 ẢNH: REUTERS

Nhiều đặc vụ đã sử dụng hơi cay trong một số cuộc đối đầu với người biểu tình trong những ngày gần đây.

Đạo luật chống nổi loạn năm 1807 cho phép tổng thống triển khai quân đội hoặc giành quyền kiểm soát lực lượng Vệ binh Quốc gia của một tiểu bang để dập tắt cuộc nổi loạn.

Trung tâm Tư pháp Brennan thuộc Đại học New York cho biết đạo luật này đã được sử dụng 30 lần trong lịch sử Mỹ.

Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng chỉ có tổng thống mới có thể quyết định được các điều kiện để vận dụng đạo luật đã được đáp ứng hay chưa.

Nhưng chiến thuật của ông Trump đã gây chia rẽ ngay cả những người ủng hộ ông.

Một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho thấy 59% đảng viên Cộng hòa ủng hộ việc bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp cho dù có phải gây thương tích, trong khi 39% cho rằng việc tránh gây thương tổn nên là ưu tiên hàng đầu.