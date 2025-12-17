Ông Trump siết thêm phong tỏa đối với Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.12 đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ các tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt ra vào Venezuela.

Tổng thống Mỹ viết trên Truth Social: “Vì hành vi đánh cắp tài sản của chúng ta, và nhiều lý do khác, bao gồm khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người, chế độ Venezuela đã bị coi là một tổ chức khủng bố nước ngoài”.

“Do đó, hôm nay, tôi ra lệnh phong tỏa hoàn toàn và tuyệt đối tất cả các tàu chở dầu đã bị cấm vận ra vào Venezuela”.

Cách thức thực thi lệnh phong tỏa vẫn chưa rõ ràng. Nhưng lệnh cấm vận trên thực tế đã được áp dụng, sau động thái của Mỹ tuần trước khi bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt.

Các tàu chở hàng triệu thùng dầu hiện đang neo đậu trong vùng biển Venezuela để tránh bị bắt giữ.

Tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) Skipper được cho là đã bị bắt giữ vào ngày 10.12.2025, cùng với các tàu khác, ngoài khơi cảng Port Jose, Venezuela ẢNH: REUTERS

Lầu Năm Góc và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ không bình luận về động thái mới nhất và chuyển các câu hỏi cho Nhà Trắng.

Washington đã điều động hàng ngàn binh sĩ và gần chục tàu chiến đến khu vực này trong những tháng gần đây.

Họ cũng đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở Thái Bình Dương và biển Caribbean, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng ngày đã cáo buộc Mỹ đang cố gắng chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của nước này.

Trước đó, ông đã tuyên bố việc tăng cường quân sự của Mỹ nhằm mục đích lật đổ ông và giành quyền kiểm soát dầu mỏ ở Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.

Ông Trump cũng cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu bên trong Venezuela có thể sớm bắt đầu.

Giá dầu tăng khoảng 1% trên thị trường toàn cầu sau thông tin trên.