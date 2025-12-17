Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump siết thêm phong tỏa đối với Venezuela
Video Thế giới

Ông Trump siết thêm phong tỏa đối với Venezuela

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
17/12/2025 20:43 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.12 đã ra lệnh ‘phong tỏa’ tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, một động thái được dự đoán sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Washington và Caracas khi ông nhắm vào nguồn thu nhập chính của Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.12 đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ các tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt ra vào Venezuela.

Tổng thống Mỹ viết trên Truth Social: “Vì hành vi đánh cắp tài sản của chúng ta, và nhiều lý do khác, bao gồm khủng bố, buôn lậu ma túy và buôn người, chế độ Venezuela đã bị coi là một tổ chức khủng bố nước ngoài”.

“Do đó, hôm nay, tôi ra lệnh phong tỏa hoàn toàn và tuyệt đối tất cả các tàu chở dầu đã bị cấm vận ra vào Venezuela”.

Cách thức thực thi lệnh phong tỏa vẫn chưa rõ ràng. Nhưng lệnh cấm vận trên thực tế đã được áp dụng, sau động thái của Mỹ tuần trước khi bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt.

Các tàu chở hàng triệu thùng dầu hiện đang neo đậu trong vùng biển Venezuela để tránh bị bắt giữ.

Tổng thống Trump ra lệnh phong tỏa tàu dầu bị cấm vận đến và đi từ Venezuela- Ảnh 1.

Tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) Skipper được cho là đã bị bắt giữ vào ngày 10.12.2025, cùng với các tàu khác, ngoài khơi cảng Port Jose, Venezuela

ẢNH: REUTERS

Lầu Năm Góc và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ không bình luận về động thái mới nhất và chuyển các câu hỏi cho Nhà Trắng.

Washington đã điều động hàng ngàn binh sĩ và gần chục tàu chiến đến khu vực này trong những tháng gần đây.

Họ cũng đã thực hiện hơn 20 cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở Thái Bình Dương và biển Caribbean, khiến ít nhất 90 người thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng ngày đã cáo buộc Mỹ đang cố gắng chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của nước này.

Trước đó, ông đã tuyên bố việc tăng cường quân sự của Mỹ nhằm mục đích lật đổ ông và giành quyền kiểm soát dầu mỏ ở Venezuela, quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.

Ông Trump cũng cho biết các cuộc tấn công của Mỹ vào các mục tiêu bên trong Venezuela có thể sớm bắt đầu.

Giá dầu tăng khoảng 1% trên thị trường toàn cầu sau thông tin trên.

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela Mỹ Nicolas Maduro Trump Thái Bình Dương Donald Trump Caribbean ma túy tàu chở dầu Cấm vận Caracas Tổng thống Trump phong tỏa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận