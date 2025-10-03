Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ông Trump tiết lộ trọng điểm thảo luận với ông Tập
Video Thế giới

Ông Trump tiết lộ trọng điểm thảo luận với ông Tập

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
03/10/2025 04:38 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng đậu nành sẽ là chủ đề thảo luận chính khi ông gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào bốn tuần tới.

Tổng thống Trump ngày 1.10 viết trên nền tảng Truth Social: “Những người nông dân trồng đậu nành ở đất nước chúng tôi đang bị tổn hại vì Trung Quốc không mua hàng chỉ vì lý do đàm phán thương mại”.

Trong bài đăng, lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại cam kết dùng tiền thu được từ thuế quan để trợ giúp nông dân.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại, Trung Quốc - nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới - vẫn chưa mua nông sản từ vụ thu hoạch mùa thu của Mỹ, thay vào đó chuyển sang nguồn cung từ Nam Mỹ. Động thái này khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng tỉ USD do mất doanh số, đồng thời gây áp lực lên giá đậu nành Mỹ.

Sau cuộc họp báo cùng Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Hoeven tại bang Bắc Dakota cho biết chưa có dấu hiệu Trung Quốc sớm nối lại việc mua đậu nành.

Ông cho biết: “Chúng ta cần duy trì áp lực cho đến khi đạt được doanh số, đồng thời hỗ trợ nông dân của mình. Hiện tại, họ đang mua hàng từ Nam Mỹ và sử dụng điều đó để gây áp lực lên chúng tôi trong các cuộc đàm phán thương mại này”.

Tháng trước, Tổng thống Trump cho biết ông và ông Tập đã nhất trí gặp mặt trực tiếp bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10. Ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm sau và ông Tập sẽ công du Mỹ sau đó.

Thỏa thuận thương mại năm 2020 dưới nhiệm kỳ đầu của Trump từng cam kết Trung Quốc sẽ mua hàng chục tỉ USD nông sản Mỹ, nhưng Bắc Kinh chưa bao giờ đạt mục tiêu. Thời gian qua, Trung Quốc nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm để giảm phụ thuộc.

Năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Trump đã ký một thỏa thuận thương mại, trong đó Trung Quốc cam kết mua hàng chục tỉ USD sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận của Washington vào thị trường nông sản Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Lưu Bằng Vũ khẳng định: “Bản chất của hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là cùng có lợi. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc điện đàm gần đây”.

Tin liên quan

Đài Loan không chịu 'cưa đôi' sản xuất chip với Mỹ

Đài Loan không chịu 'cưa đôi' sản xuất chip với Mỹ

Phó viện trưởng Hành chính viện Đài Loan Trịnh Lệ Quân hôm 1.10 tuyên bố Đài Loan “sẽ không đồng ý” sản xuất 50% chất bán dẫn của mình tại Mỹ.

Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về TikTok, vẫn chưa hết vướng

Khám phá thêm chủ đề

Trump trung quốc đảng cộng hoà Nhà Trắng Bắc kinh Washington Thương mại hợp tác Nông sản đàm phán Mỹ Tổng thống Trump Chủ tịch Trung Quốc đậu nành Thuế quan căng thẳng thương mại thuế đối ứng đàm phán thương mại Hàn Quốc Nam Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận