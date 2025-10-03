Ông Trump tiết lộ trọng điểm thảo luận với ông Tập

Tổng thống Trump ngày 1.10 viết trên nền tảng Truth Social: “Những người nông dân trồng đậu nành ở đất nước chúng tôi đang bị tổn hại vì Trung Quốc không mua hàng chỉ vì lý do đàm phán thương mại”.

Trong bài đăng, lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại cam kết dùng tiền thu được từ thuế quan để trợ giúp nông dân.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại, Trung Quốc - nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới - vẫn chưa mua nông sản từ vụ thu hoạch mùa thu của Mỹ, thay vào đó chuyển sang nguồn cung từ Nam Mỹ. Động thái này khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng tỉ USD do mất doanh số, đồng thời gây áp lực lên giá đậu nành Mỹ.

Sau cuộc họp báo cùng Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Hoeven tại bang Bắc Dakota cho biết chưa có dấu hiệu Trung Quốc sớm nối lại việc mua đậu nành.

Ông cho biết: “Chúng ta cần duy trì áp lực cho đến khi đạt được doanh số, đồng thời hỗ trợ nông dân của mình. Hiện tại, họ đang mua hàng từ Nam Mỹ và sử dụng điều đó để gây áp lực lên chúng tôi trong các cuộc đàm phán thương mại này”.

Tháng trước, Tổng thống Trump cho biết ông và ông Tập đã nhất trí gặp mặt trực tiếp bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10. Ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào đầu năm sau và ông Tập sẽ công du Mỹ sau đó.

Thỏa thuận thương mại năm 2020 dưới nhiệm kỳ đầu của Trump từng cam kết Trung Quốc sẽ mua hàng chục tỉ USD nông sản Mỹ, nhưng Bắc Kinh chưa bao giờ đạt mục tiêu. Thời gian qua, Trung Quốc nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm để giảm phụ thuộc.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Lưu Bằng Vũ khẳng định: “Bản chất của hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là cùng có lợi. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc để thực hiện những nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc điện đàm gần đây”.