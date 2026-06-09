Phía sau những thảm cỏ hoàn hảo của sân bóng World Cup 2026: Tiêu chuẩn cực cao

3 nước 3 kiểu khí hậu, mặt cỏ cũng phải thích nghi

Khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, hàng tỉ người hâm mộ trên khắp hành tinh sẽ dõi theo những ngôi sao hàng đầu thế giới tranh tài trên sân cỏ. Tuy nhiên, bên cạnh những bàn thắng, những pha cứu thua hay các cuộc đối đầu đỉnh cao, có một yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng nhưng ít khi được chú ý: mặt cỏ của các sân vận động.

Để chuẩn bị cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và 16 địa điểm đăng cai, FIFA cùng các đối tác đã triển khai một chương trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất mặt cỏ quy mô toàn cầu. Mục tiêu không chỉ là tạo ra những sân bóng đẹp mắt mà còn phải bảo đảm chất lượng thi đấu cao nhất trong điều kiện khí hậu rất khác nhau giữa các thành phố tổ chức.

Mặt cỏ World Cup được FIFA chú trọng đầu tư từ nhiều năm trước khi giải đấu diễn ra ẢNH: REUTERS

Từ những vùng khí hậu nóng và khô ở Mexico đến các thành phố có độ ẩm cao tại Mỹ hay điều kiện thời tiết mát mẻ hơn ở Canada, mỗi mặt sân đều cần được điều chỉnh phù hợp để duy trì chất lượng trong suốt giải đấu kéo dài nhiều tuần.

Đằng sau những thảm cỏ ấy là sự phối hợp của các nhà khoa học, công ty sản xuất hạt giống, nông dân trồng cỏ và các chuyên gia quản lý sân vận động. Họ cùng tham gia vào một quy trình kéo dài nhiều năm nhằm tạo ra loại cỏ có khả năng chịu được cường độ vận động rất lớn của bóng đá đỉnh cao.

Từ phòng thí nghiệm đến World Cup 2026: Hành trình đặc biệt của những thảm cỏ sân bóng

Ông Tom Rinn, quản lý của DLF - một trong những công ty hạt giống cỏ hàng đầu thế giới - cho biết World Cup là cơ hội đặc biệt để chứng kiến thành quả lao động của ngành công nghiệp ít người biết đến này xuất hiện trước hàng triệu khán giả.

"Đó là điều rất thú vị. Khi ngồi xem bóng đá cùng bạn bè và có thể nói rằng: 'Đó chính là loại cỏ của chúng tôi trên sân đấu kia', cảm giác ấy thật đặc biệt. Được góp phần vào một sự kiện thể thao lớn như World Cup là niềm tự hào rất lớn", ông Rinn chia sẻ.

Ông Tom Rinn đứng trong cơ sở của công ty mình tại Winnipeg (Canada) ẢNH: REUTERS

Theo các chuyên gia, việc phát triển cỏ cho sân bóng hiện đại không đơn giản là tạo ra một bề mặt xanh đẹp. Những giống cỏ mới phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe liên quan đến độ bền, khả năng chống chịu thời tiết, tốc độ phục hồi và mức tiêu thụ nước.

Bà Leah Brilman, tiến sĩ khoa học về cỏ và là quản lý cấp cao tại DLF, cho biết công việc của các nhà nghiên cứu ngày nay đã vượt xa phạm vi của nông nghiệp truyền thống.

"Chúng tôi muốn các giống cỏ có khả năng kháng bệnh tốt hơn, cần ít nước hơn và phát triển nhanh hơn. Đối với sân thể thao, cỏ phải nhanh chóng bén rễ và hình thành lớp nền đủ chắc để chịu được sức ép từ các cầu thủ. Bên cạnh đó, khả năng chống rách, chống mài mòn và phục hồi sau thi đấu cũng là những tiêu chí rất quan trọng", bà nói.

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Những yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh World Cup 2026 sẽ diễn ra vào mùa hè Bắc Mỹ - thời điểm nhiều khu vực thường xuất hiện nắng nóng kéo dài. Các mặt sân phải chịu đựng hàng chục buổi tập, nhiều trận đấu liên tiếp cùng sự tác động liên tục từ giày đinh, các pha xoạc bóng và tranh chấp quyết liệt.

Chính vì vậy, FIFA đã đầu tư đáng kể cho các dự án nghiên cứu mặt sân chuyên biệt dành cho bóng đá. Nhiều chuyên gia nhận định các mặt cỏ tại World Cup 2026 sẽ là những sân bóng tiên tiến nhất từng được sử dụng trong lịch sử giải đấu.

Từ những nông trại nhỏ đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Không chỉ các nhà khoa học hay doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án này, những người nông dân trực tiếp trồng hạt giống cũng xem đây là niềm tự hào lớn.

Tại Manitoba, một tỉnh thuộc Canada, nông dân Lorne Boundy cho biết ông rất vinh dự khi những hạt giống được trồng trên cánh đồng của địa phương có thể góp mặt tại World Cup.

Hạt giống cỏ của nông dân Lorne Boundy ở Canada ẢNH: REUTERS

"Đó là một câu chuyện tuyệt vời đối với ngành của chúng tôi. Đây là loại cây trồng có quy mô khá nhỏ ở Manitoba, nhưng lại xuất hiện trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Có thể nhiều người không nhận ra điều đó khi xem các trận đấu, nhưng việc hạt giống được trồng tại Manitoba hiện diện tại World Cup thực sự là điều rất đáng tự hào", ông Boundy nói.

Trong bóng đá hiện đại, chất lượng mặt sân ngày càng được xem là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chuyên môn. Một mặt cỏ đạt chuẩn giúp cầu thủ kiểm soát bóng tốt hơn, hạn chế chấn thương và tạo điều kiện để các đội tuyển triển khai lối chơi theo đúng ý đồ chiến thuật.

Các sân vận động đang dần hoàn tất chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ẢNH: REUTERS

Vì vậy, phía sau ánh đèn sân khấu của World Cup 2026 không chỉ là những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn là công sức thầm lặng của hàng nghìn con người đang làm việc trong các phòng thí nghiệm, trang trại và sân vận động. Họ là những người góp phần tạo nên nền tảng cho các trận cầu đỉnh cao, dù phần lớn khán giả có thể sẽ không bao giờ nhận ra sự hiện diện của họ.

Nhưng với những người làm trong ngành sân cỏ, chỉ cần nhìn thấy trái bóng lăn trên một mặt sân hoàn hảo tại World Cup cũng đã là phần thưởng lớn nhất cho nhiều năm nghiên cứu và lao động bền bỉ.