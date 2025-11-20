‘Phiêu sử’ - bước chân về với cội nguồn

Và tôi chợt nhận ra, những người trẻ bây giờ nghĩ và nhớ về lịch sử theo cách của họ. Không chỉ tự mình tìm hiểu, nhóm sinh viên này còn sử dụng công nghệ để làm cho lịch sử "sống dậy" sinh động hơn, thu hút bạn bè cùng lứa trở về cội nguồn theo cách của mình.

Nhóm thực hiện dự án truyền thông Phiêu sử ẢNH: NVCC

Dự án Phiêu sử, theo trưởng nhóm Nguyễn Mai Anh, một nữ sinh viên nhỏ nhắn năm cuối, có ánh mắt ngời sáng, diễn giải như sau: "Đây là dự án truyền thông nhằm lan tỏa sự hứng thú của giới trẻ với lịch sử thông qua các nhân vật lịch sử. Sở dĩ tụi em đặt tên là Phiêu sử bởi mang hai tầng ý nghĩa. Chữ 'phiêu' có thể được hiểu là 'phiêu lưu' - một chuyến hành trình, một chuyến đi để khám phá, đồng thời cách phát âm của nó cũng gần giống với từ tiếng Anh 'feel' (cảm nhận, cảm thấy). Vì vậy, vừa mang ý nghĩa 'khám phá lịch sử', vừa mang nghĩa 'cảm nhận lịch sử', với mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với giới trẻ qua những chuyến phiêu lưu về quá khứ, khơi dậy sự hứng thú với lịch sử, từ đó có thể cảm nhận và trân trọng lịch sử một cách sâu sắc hơn".

Các bạn trẻ trong trang phục xưa đến tham gia khám phá lịch sử trong dự án Phiêu sử ẢNH: NVCC

Tìm, "thấy" và hiểu lịch sử

Có mặt tại khuôn viên Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM thuộc khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM, tôi chứng kiến những người trẻ, hầu hết là sinh viên, nô nức đến trong tâm thế háo hức. Chấn Lưu, đại sứ truyền thông của dự án, tâm sự: "Em thực sự muốn khám phá lịch sử theo mô hình vừa chơi vừa học như vậy. Mỗi bước đi vào các căn phòng để tìm hiểu lịch sử như vậy, cho em một hình dung thú vị về các bậc tiền nhân: quật cường mà lại rất có ý thức xây dựng, để lại cho chúng ta hôm nay cơ đồ là nước Việt Nam với khát vọng hùng cường".

Hình thức chuyển tải lịch sử của nhóm thực hiện dự án Phiêu sử gồm các bước: sử dụng các phương tiện công nghệ như Facebook, TikTok để trình bày, tổng hợp các thông tin về dự án Phiêu sử, bài truyền thông lẫn sự kiện sẽ diễn ra; tiếp nhận đăng ký của người tham gia; hướng dẫn cách tìm hiểu và giải mã lịch sử…

Các bạn trẻ cùng tham gia tìm hiểu lịch sử ẢNH: NVCC

Một thành viên trong nhóm thực hiện tiếp các bạn đến tham gia dự án ẢNH: NVCC

Những sinh viên thích thú tìm hiểu lịch sử trong một căn phòng dự án ẢNH: NVCC

Sự kiện diễn ra ngày 14.11 vừa qua tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, nằm trong làng Đại học Quốc gia, là điểm đến của nhiều bạn trẻ. Những sinh viên đến đây thích thú mặc lên mình bộ cổ trang để chụp hình, do nhóm dự án chuẩn bị từ trước. Rồi trong 3 căn phòng được thiết kế có chủ đích, mang màu sắc cổ xưa với tre, cót, cờ, hộp khóa giải mã và giấy bồi đen có ghi các câu hỏi, người chơi sẽ lần lượt giải mã về các nhân vật lịch sử thời Lý - Trần - hậu Lê hoặc sự kiện nổi bật mà các nhân vật ấy tham gia, mở khóa các hộp đựng chỉ dẫn chú giải… trong một khoảng thời gian được ấn định. Những câu hỏi, tìm mật mã để mở khóa đều liên quan đến các nhân vật và triều đại mà họ xuất hiện và góp công rất lớn như Lý Thường Kiệt (Lý), Trần Quốc Toản (Trần), Nguyễn Trãi (hậu Lê).

Vượt qua được 3 căn phòng ấy, là một sự nỗ lực khá cam go, đòi hỏi có kiến thức về lịch sử và kể cả mày mò để "học" sử luôn trong đó. Ai hoàn tất xong "nhiệm vụ" đúng khoảng thời gian ấn định do ban tổ chức đưa ra sẽ được nhận một món quà tượng trưng và cuộc "phiêu sử" xem như hoàn tất mĩ mãn!

Một nhóm bạn trẻ vui mừng sau khi thực hiện tốt hành trình tìm hiểu và giải đáp các câu đố lịch sử ẢNH: NVCC

Tác giả bài viết (bìa phải) đang cùng tham gia giải mã sự kiện lịch sử với một nhóm sinh viên ẢNH: NVCC

Kết lại một ngày diễn ra sự kiện, từ sáng đến tối, đại diện nhóm truyền thông dự án Phiêu sử cho biết: "Mục đích và ý nghĩa mà chúng em đặt ra ban đầu đã đạt kết quả tốt, đó là khích lệ các bạn trong độ tuổi từ 18 - 22 tiếp tục khám phá lịch sử ngay cả khi không còn học môn học này, từ đó giúp họ cảm thấy tự hào hơn về lịch sử của dân tộc và đất nước".

Để chứng minh cho điều các bạn sinh viên ấy nói, khi tham gia cuộc về nguồn, cùng mở khóa lịch sử xong, trở ra vào khoảng cuối giờ chiều, tôi lại thấy những nhóm sinh viên tiếp tục đến, và cùng nhau bước vào các căn phòng để cùng nhau… phiêu sử.