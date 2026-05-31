Phó chủ tịch UBND TP.HCM trao quà cho học sinh nhân dịp hè

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao quà tặng cho học sinh tại lễ khai mạc hè năm 2026 ẢNH: N.C.P

Theo đó, UBND phường Bình Tiên (TP.HCM) tổ chức chương trình hoạt động hè năm 2026 với chủ đề "Vui hè trên thành phố Bác". Chương trình này tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích với các hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho học sinh, giúp cho các em trải nghiệm và trưởng thành.

Bên cạnh đó, UBND phường tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 chủ đề "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số". Đây là dịp để các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật và xử lý nghiêm những hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em.

Bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên, trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành ẢNH: N.C.P

Bà Lương Thanh Trúc, Phó chủ tịch UBND phường, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động Hè P.Bình Tiên, cho hay: Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để các em học sinh, thiếu nhi vui chơi, rèn luyện và phát triển toàn diện, mà còn là dịp để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng trẻ em. Khai mạc hoạt động hè cũng là dịp để chúng ta chính thức phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp về trách nhiệm chung tay xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển.



