Phong cách thanh lịch trên những thiết kế mang giai điệu thiên nhiên

Trên dải màu sắc từ nhu mì đến ấn tượng với be, nâu đất, sọc ca rô, đen, xanh dương hay đỏ tía... 15 mẫu thiết kế trong BST Walk in the Spirit đưa các quý cô đến miền thảo nguyên xa tít, chìm đắm giữa những giai điệu của thiên nhiên để tìm thấy vẻ đẹp quyến rũ của chính mình.

Dù quen thuộc nhưng những bộ vest phối chân váy hay vest kết hợp quần âu của Nhung Hobb mang vẻ thanh lịch và quyến rũ khó lẫn nhờ những đường cắt sáng tạo và tinh giản.

“Như một nhành hoa dưới mặt trời tàn tạ, như ngọn cỏ mùa hạ giữa giá buốt mùa đông, linh hồn em lướt giữa thinh không vô tận để tìm đường về với ánh dương rực rỡ. Mỗi nhịp bước của em như điệu vũ của tinh thần đi xa dần khỏi sự phân vân nhỏ nhặt để tiến gần hơn đến sự an yên tĩnh mịch vô biên trước sự biến thiên của số phận. Giữa những ngút ngàn tầng lớp không gian, tôi mang những tâm tư đặt vào trong sắc độ của tinh thần và gọi chúng bằng cái tên Walk in the Spirit - Chuyến dạo bước trên những nẻo đường vô sắc", nhà thiết kế cho biết.

15 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập lần này tiếp tục phát huy những đặc trưng trong thiết kế của Nhung Hobb: Trang phục có phom dáng đơn giản nhưng tinh xảo, những đường cắt cúp gọn gàng tôn tối đa vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ.

Nhà thiết kế ứng dụng những kiểu dáng kinh điển như cúp ngực, trễ vai hay vest xẻ ngực sâu với sự tính toán kỹ càng, giúp người mặc tự tin khi khoác lên mình những thiết kế cao cấp.

Chậm rãi nhưng mãnh liệt như ngọn gió thổi mãi không ngừng, từng sắc độ trong bộ sưu tập đều toát lên sức lôi cuốn từ một miền miên viễn; nơi tone Archive Beige - Checked Brown/Grey - Sage Green bình dị nhưng ẩn chứa sức sống mạnh mẽ cùng màu Blue Jeans & Maroon Red cổ điển.





Mỗi thiết kế kể một câu chuyện khác nhau về tâm sự của người phụ nữ, khi phảng phất sự u buồn trong một giấc mộng, lúc hừng sáng như ánh mặt trời sáng ban mai, đâu đó xen lẫn một chút u hoài của áng mây lãng đãng trên nền trời xanh thẳm... Tất cả nối tiếp một cách hài hòa, kín đáo trong ngôn ngữ và giai điệu của sự cô liêu.

Ảnh: Lê Tuấn Anh

Stylist: Hà Lyna

Trang điểm: Cao Quý Dương

Người mẫu: Yeon