Ở đó, không chỉ là hành trình gieo trồng cây xanh, mà còn là hành trình gieo mầm yêu thương - nơi bàn tay con người kết nối với thiên nhiên bằng tất cả tấm lòng nhân ái.
Không chỉ đơn giản là hoạt động trồng cây, việc làm của nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương còn khơi dậy thông điệp sâu sắc về trách nhiệm với môi trường, về tình người và niềm tin vào sự hồi sinh của đất.
Từ những bàn tay nhỏ bé, những nụ cười trong veo, “phủ xanh yêu thương” đang lan tỏa như dòng suối mát giữa cao nguyên nắng gió - nơi lòng nhân ái thật sự nảy mầm, đơm hoa và kết trái.
