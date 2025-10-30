Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Sống đẹp

Phủ xanh yêu thương

Bài và ảnh: Lê Thị Hạnh
Bài và ảnh: Lê Thị Hạnh
Gia Lai
30/10/2025 11:00 GMT+7

Trên những triền đồi đất đỏ bazan lộng gió của xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, sắc xanh non của những cây giống mới trồng đang dần phủ lên lớp đất đỏ khô cằn.

Phủ xanh yêu thương- Ảnh 1.

Nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương tham gia trồng cây keo tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai vào ngày 3.8.2025

Ở đó, không chỉ là hành trình gieo trồng cây xanh, mà còn là hành trình gieo mầm yêu thương - nơi bàn tay con người kết nối với thiên nhiên bằng tất cả tấm lòng nhân ái.

Không chỉ đơn giản là hoạt động trồng cây, việc làm của nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương còn khơi dậy thông điệp sâu sắc về trách nhiệm với môi trường, về tình người và niềm tin vào sự hồi sinh của đất. 

Từ những bàn tay nhỏ bé, những nụ cười trong veo, “phủ xanh yêu thương” đang lan tỏa như dòng suối mát giữa cao nguyên nắng gió - nơi lòng nhân ái thật sự nảy mầm, đơm hoa và kết trái.

Phủ xanh yêu thương- Ảnh 2.

Chị Đỗ Thị Thùy - Trưởng nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương cùng cán bộ kiểm lâm trồng cây tại xã Biển Hồ

Phủ xanh yêu thương- Ảnh 3.

Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và bảo vệ cây non

Phủ xanh yêu thương- Ảnh 4.

Các bạn nhỏ tham gia trồng cây keo để yêu thiên nhiên hơn

Phủ xanh yêu thương- Ảnh 5.

Mầm xanh từ đôi tay em như gửi gắm niềm tin rằng những mầm cây hôm nay sẽ lớn lên cùng ý thức bảo vệ rừng trong trái tim thế hệ trẻ

Phủ xanh yêu thương- Ảnh 6.

Nhẹ nhàng trồng cây và gieo hy vọng

Phủ xanh yêu thương- Ảnh 7.

 

Tin liên quan

Chàng trai khuyết tật bán đậu hũ kiếm tiền phát cháo cho người nghèo

Chàng trai khuyết tật bán đậu hũ kiếm tiền phát cháo cho người nghèo

Từ nhiều tháng qua, phía trước một khách sạn đầu một con hẻm trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng (trước đây là phường 12, quận 10), TP.HCM, có một chiếc xe máy bán đậu hũ hấp sữa luôn thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Ánh sáng từ trái tim

Gieo hạt bồ đề, nảy mầm thiện nguyện

Khám phá thêm chủ đề

lòng nhân ái phủ xanh rừng Trồng rừng sống đẹp Sống đẹp mùa 5 Yêu thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận