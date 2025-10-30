Nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương tham gia trồng cây keo tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai vào ngày 3.8.2025

Ở đó, không chỉ là hành trình gieo trồng cây xanh, mà còn là hành trình gieo mầm yêu thương - nơi bàn tay con người kết nối với thiên nhiên bằng tất cả tấm lòng nhân ái.

Không chỉ đơn giản là hoạt động trồng cây, việc làm của nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương còn khơi dậy thông điệp sâu sắc về trách nhiệm với môi trường, về tình người và niềm tin vào sự hồi sinh của đất.

Từ những bàn tay nhỏ bé, những nụ cười trong veo, “phủ xanh yêu thương” đang lan tỏa như dòng suối mát giữa cao nguyên nắng gió - nơi lòng nhân ái thật sự nảy mầm, đơm hoa và kết trái.

Chị Đỗ Thị Thùy - Trưởng nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương cùng cán bộ kiểm lâm trồng cây tại xã Biển Hồ



Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và bảo vệ cây non

Các bạn nhỏ tham gia trồng cây keo để yêu thiên nhiên hơn

Mầm xanh từ đôi tay em như gửi gắm niềm tin rằng những mầm cây hôm nay sẽ lớn lên cùng ý thức bảo vệ rừng trong trái tim thế hệ trẻ