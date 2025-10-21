Quá bất ngờ, HAGL bàn thua còn ít hơn Hà Nội: Thủ làm nhưng… công phá

HAGL không quá tệ ở khả năng… phòng ngự

Và vấn đề mà HAGL cần củng cố nhiều nhất chính là chất lượng hàng tấn công. Kỳ thực, với 8 bàn thua, HAGL chỉ là đội bóng để thủng lưới nhiều thứ 8 tại V-League. Trong nhóm các đội bóng để thủng lưới nhiều nhất V-League mùa này, còn có các đội khác để thủng lưới nhiều hơn hẳn đội bóng phố núi, gồm Thanh Hóa (13 bàn thua), Becamex TP.HCM (12 bàn), SLNA (11 bàn), Nam Định, Hà Nội FC, Đà Nẵng (mỗi đội để thủng lưới 10 bàn) và Hải Phòng (9 bàn).

HAGL sở hữu 1 trong những thủ môn hay nhất bóng đá Việt Nam hiện nay Ảnh: Khả Hòa

Ngay cả các đội trong nhóm đầu bảng gồm Ninh Bình (đang dẫn đầu bảng, 6 bàn thua) và CLB CA TP.HCM (đứng thứ 3, 7 bàn thua) cũng có số lần để thủng lưới xấp xỉ HAGL. Điều đó phản ánh hàng phòng ngự của HAGL không phải quá kém. Với 8 bàn thua qua 6 trận từ đầu giải, bình quân mỗi trận HAGL chỉ để thủng lưới 1,33 bàn. Còn về mặt nhân sự, hàng thủ của HAGL vẫn sở hữu thủ môn của đội tuyển quốc gia là Trần Trung Kiên, trung vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam là Đinh Quang Kiệt, cùng 1 trong những trung vệ ngoại tốt nhất V-League Jairo.

Sở dĩ HAGL thua nhiều trận suốt từ đầu giải đấu giờ vì hàng tấn công của họ quá yếu, chứ không phải hàng thủ của đội này chơi tồi. Như đã từng đề cập, đội bóng phố núi yếu từ hàng tiền vệ trở lên. Sau sự ra đi của Trần Minh Vương và Châu Ngọc Quang, HAGL hầu như không còn người giỏi giữ bóng ở tuyến giữa. Những sự ra đi này, cộng với việc những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy đã lần lượt rời HAGL các mùa giải trước, khiến cho hàng tấn công của đội bóng phố núi sa sút nghiêm trọng so với chính họ nhiều năm trước.

Củng cố gấp hàng tiền vệ và tiền đạo

Một đội bóng không giữ được bóng, thiếu những đường chuyền sáng tạo lên phía trên, đồng thời ở phía trên, các tiền đạo cũng không thể khống chế bóng, xử lý bóng tốt khi bóng đến vị trí của họ, thì áp lực sẽ nhanh chóng quay trở lại với tuyến dưới của chính đội này.

Đội bóng phố núi cần sớm cải tổ hàng tấn công, nhằm làm giảm áp lực cho hàng phòng ngự Ảnh: Minh Trần

Do tuyến trên của HAGL không giữ được bóng, dẫn đến đối thủ rất dễ cướp được bóng từ HAGL, rồi ép sân họ. Do hàng tấn công của HAGL không tạo được áp lực đủ lớn lên phần sân của đối phương, nên toàn bộ hệ thống của đối thủ sẽ thoải mái dâng cao, áp sát khu vực cấm địa và gây áp lực lên hàng thủ của HAGL. Đội bóng phố núi vào lúc này giống như hình tượng 1 võ sĩ chỉ biết ôm đầu chịu đòn của đối phương, thiếu hẳn các pha phản đòn. Võ sĩ chỉ biết "chịu trận" đấy, trước sau gì cũng bị hạ gục.

Thủ môn Trung Kiên, các trung vệ Quang Kiệt và Jairo của đội bóng phố núi có thể đánh bật các pha tấn công đơn lẻ của đối thủ, nhưng nếu các pha tấn công này đến dồn dập, hết đợt này đến đợt khác, họ không đủ "3 đầu 6 tay" để cản phá hết được.

Thành ra, muốn hàng phòng ngự vững vàng, muốn ít thua hơn và muốn thoát khỏi khủng hoảng hiện nay, HAGL phải nhanh chóng khắc phục được điểm yếu nhất của họ vào lúc này, đó là cải thiện chất lượng hàng tấn công. Chỉ khi nào hàng tấn công của HAGL mạnh lên, đủ sức giữ được bóng, đủ sức chọc thủng lưới đối phương, thì khi đó thủ môn Trần Trung Kiên và các đồng đội mới thoát khỏi cảnh bị ép sân dồn dập, mới tránh khỏi cảnh phải vào lưới nhặt bóng hết lần này đến lần khác như trận đấu trên sân Lạch Tray cuối tuần trước.