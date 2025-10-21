Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Quá bất ngờ, HAGL bàn thua còn ít hơn Hà Nội: Thủ làm nhưng… công phá

Thiếu Bá
Thiếu Bá
21/10/2025 15:33 GMT+7

HAGL vừa thua CLB Hải Phòng 0-3 ở vòng 7 và rớt xuống vị trí cuối bảng V-League 2025-2026. Tình thế đang rất nguy cấp với đội bóng phố núi. Nếu HAGL không sớm củng cố, họ có thể rớt hạng.

HAGL không quá tệ ở khả năng… phòng ngự

Và vấn đề mà HAGL cần củng cố nhiều nhất chính là chất lượng hàng tấn công. Kỳ thực, với 8 bàn thua, HAGL chỉ là đội bóng để thủng lưới nhiều thứ 8 tại V-League. Trong nhóm các đội bóng để thủng lưới nhiều nhất V-League mùa này, còn có các đội khác để thủng lưới nhiều hơn hẳn đội bóng phố núi, gồm Thanh Hóa (13 bàn thua), Becamex TP.HCM (12 bàn), SLNA (11 bàn), Nam Định, Hà Nội FC, Đà Nẵng (mỗi đội để thủng lưới 10 bàn) và Hải Phòng (9 bàn).

Quá bất ngờ, HAGL bàn thua còn ít hơn Hà Nội: Thủ làm nhưng… công phá - Ảnh 1.

HAGL sở hữu 1 trong những thủ môn hay nhất bóng đá Việt Nam hiện nay

Ảnh: Khả Hòa

Ngay cả các đội trong nhóm đầu bảng gồm Ninh Bình (đang dẫn đầu bảng, 6 bàn thua) và CLB CA TP.HCM (đứng thứ 3, 7 bàn thua) cũng có số lần để thủng lưới xấp xỉ HAGL. Điều đó phản ánh hàng phòng ngự của HAGL không phải quá kém. Với 8 bàn thua qua 6 trận từ đầu giải, bình quân mỗi trận HAGL chỉ để thủng lưới 1,33 bàn. Còn về mặt nhân sự, hàng thủ của HAGL vẫn sở hữu thủ môn của đội tuyển quốc gia là Trần Trung Kiên, trung vệ của đội tuyển U.23 Việt Nam là Đinh Quang Kiệt, cùng 1 trong những trung vệ ngoại tốt nhất V-League Jairo.

Sở dĩ HAGL thua nhiều trận suốt từ đầu giải đấu giờ vì hàng tấn công của họ quá yếu, chứ không phải hàng thủ của đội này chơi tồi. Như đã từng đề cập, đội bóng phố núi yếu từ hàng tiền vệ trở lên. Sau sự ra đi của Trần Minh Vương và Châu Ngọc Quang, HAGL hầu như không còn người giỏi giữ bóng ở tuyến giữa. Những sự ra đi này, cộng với việc những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy đã lần lượt rời HAGL các mùa giải trước, khiến cho hàng tấn công của đội bóng phố núi sa sút nghiêm trọng so với chính họ nhiều năm trước.

Củng cố gấp hàng tiền vệ và tiền đạo

Một đội bóng không giữ được bóng, thiếu những đường chuyền sáng tạo lên phía trên, đồng thời ở phía trên, các tiền đạo cũng không thể khống chế bóng, xử lý bóng tốt khi bóng đến vị trí của họ, thì áp lực sẽ nhanh chóng quay trở lại với tuyến dưới của chính đội này.

Quá bất ngờ, HAGL bàn thua còn ít hơn Hà Nội: Thủ làm nhưng… công phá - Ảnh 2.

Đội bóng phố núi cần sớm cải tổ hàng tấn công, nhằm làm giảm áp lực cho hàng phòng ngự

Ảnh: Minh Trần

Do tuyến trên của HAGL không giữ được bóng, dẫn đến đối thủ rất dễ cướp được bóng từ HAGL, rồi ép sân họ. Do hàng tấn công của HAGL không tạo được áp lực đủ lớn lên phần sân của đối phương, nên toàn bộ hệ thống của đối thủ sẽ thoải mái dâng cao, áp sát khu vực cấm địa và gây áp lực lên hàng thủ của HAGL. Đội bóng phố núi vào lúc này giống như hình tượng 1 võ sĩ chỉ biết ôm đầu chịu đòn của đối phương, thiếu hẳn các pha phản đòn. Võ sĩ chỉ biết "chịu trận" đấy, trước sau gì cũng bị hạ gục.

Thủ môn Trung Kiên, các trung vệ Quang Kiệt và Jairo của đội bóng phố núi có thể đánh bật các pha tấn công đơn lẻ của đối thủ, nhưng nếu các pha tấn công này đến dồn dập, hết đợt này đến đợt khác, họ không đủ "3 đầu 6 tay" để cản phá hết được.

Thành ra, muốn hàng phòng ngự vững vàng, muốn ít thua hơn và muốn thoát khỏi khủng hoảng hiện nay, HAGL phải nhanh chóng khắc phục được điểm yếu nhất của họ vào lúc này, đó là cải thiện chất lượng hàng tấn công. Chỉ khi nào hàng tấn công của HAGL mạnh lên, đủ sức giữ được bóng, đủ sức chọc thủng lưới đối phương, thì khi đó thủ môn Trần Trung Kiên và các đồng đội mới thoát khỏi cảnh bị ép sân dồn dập, mới tránh khỏi cảnh phải vào lưới nhặt bóng hết lần này đến lần khác như trận đấu trên sân Lạch Tray cuối tuần trước.

Tin liên quan

Huyền thoại Malaysia bất ngờ khuyên đội nhà phải thật thông minh mới đấu nổi U.23 Việt Nam

Huyền thoại Malaysia bất ngờ khuyên đội nhà phải thật thông minh mới đấu nổi U.23 Việt Nam

Chia sẻ trên kênh Astro, huyền thoại bóng đá Malaysia Safee Sali cho rằng U.23 Việt Nam sẽ là trở ngại cực lớn của U.23 Malaysia ở SEA Games 33.

HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Nam Định 'nói cứng': 'Gamba Osaka cực mạnh, nhưng sẽ có bất ngờ'

Chặng đấu SEA Games thuận lợi: Thầy Kim làm điều này, U.23 Việt Nam sẽ vô địch

Khám phá thêm chủ đề

HAGL Trần Trung Kiên Xuân Trường Trần Minh Vương Văn Toàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận