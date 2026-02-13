Quả Dưa Hấu tái hợp sau 28 năm

Không chỉ trở lại bằng ký ức

Mở đầu buổi họp báo tại Hà Nội, Anh Tú - đại diện nhà sản xuất - nhấn mạnh: "Khi xác định ban nhạc Quả Dưa Hấu trở lại, chúng tôi nghĩ sẽ không chỉ trở lại bằng hai đêm nhạc. Chúng tôi cần có sản phẩm mới. Và anh Hồ Hoài Anh cùng anh Hà Quang Minh đã chắp bút viết Unstoppable trong thời gian rất ngắn".

Quả Dưa Hấu trở lại với ba thành viên (từ trái qua): Anh Tú, Bằng Kiều, Tuấn Hưng ẢNH: NVCC

Nói về ca khúc mới này, Bằng Kiều chia sẻ: "Bài hát gửi gắm thông điệp rằng sau bao nhiêu năm, mỗi người có thể trải qua rất nhiều thăng trầm, vui buồn, thành công và thất bại trong đời nhưng không bao giờ dừng lại. Chúng tôi vẫn bền bỉ tiến lên và cống hiến cho âm nhạc".

Nhà báo Hà Quang Minh - người viết lời cho Unstoppable và Cho tôi thêm một lần - cho biết anh nhìn thấy rõ hình ảnh của cả ba thành viên trong ca khúc: "Tôi tin là chẳng có gì ngăn được họ cả. Có thể bài này tôi muốn tặng riêng Tuấn Hưng, nhưng thực ra tôi nhìn thấy cả ba người trong đó".

Anh nói thêm: "Khi Hồ Hoài Anh đặt vấn đề viết một ca khúc đàn ông, nam tính một chút, tôi nghe xong và nghĩ nên chốt lại bằng cụm từ tiếng Anh đó - 'Unstoppable'. Vì đúng là tinh thần của họ".

Tuấn Hưng: Chúng tôi run như lần đầu tiên

Bên cạnh tinh thần mạnh mẽ của Unstoppable, ca khúc Cảm ơn âm nhạc do Tùng Sax sáng tác lại mang màu sắc chiêm nghiệm.

Bằng Kiều xúc động: "Cảm ơn tất cả mọi người đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau, từ khi còn là những chàng trai trẻ. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã song hành cùng sự nghiệp của ba anh em chúng tôi".

Tuấn Hưng thừa nhận sự kiện lần này đặc biệt hơn mọi sân khấu anh từng đứng: "Quả Dưa Hấu hôm nay đang run và hạnh phúc, giống như lần đầu tiên. Tôi đi hát đã lâu năm rồi, ít run lắm, nhưng lần này cứ run bần bật. Những gì chúng tôi mang đến hôm nay không phải để gợi lại ký ức mà là bắt đầu một thời kỳ mới - của những người đàn ông đã qua thời yêu, giờ chỉ muốn hát để tô đẹp cho cuộc đời".

Tuấn Hưng thừa nhận sự kiện trở lại của Quả Dưa Hấu có ý nghĩa đặc biệt với anh ẢNH: NVCC

Nhạc sĩ Tùng Sax chia sẻ về ca khúc của mình: "Tôi muốn thông qua Cảm ơn âm nhạc để mọi người thấy được người nghệ sĩ phía sau ánh hào quang - nơi có sự cô đơn, có những phút đối diện với con người thật. Bài này tôi viết gần một năm rồi, khi anh Tú nghe đã nói rằng nó 'đo ni đóng giày' cho Quả Dưa Hấu".

Vì sao là 28 năm?

Trả lời câu hỏi vì sao phải đến 28 năm sau nhóm mới tái hợp, Anh Tú nói thẳng: "Chúng tôi từng nghĩ đến mốc 10 năm, 20 năm nhưng chưa thực hiện được vì ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Cả ba đều thật lòng mong muốn trở lại".

Anh kể lại khoảnh khắc quyết định: "Cách đây không lâu, ba anh em hát chung ở một sự kiện. Nhìn xuống thấy ánh mắt rưng rưng của khán giả, tôi hỏi: 'Chúng ta có thể làm lại được không?' và mọi người đều nhất trí".

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - tổng đạo diễn concert - nhìn nhận: "Quả Dưa Hấu ngày xưa đã rất thành công. Lần khởi đầu mới này, hai đêm diễn sẽ không chỉ có bài cũ mà có cả những ca khúc mới được đầu tư công phu. Chúng tôi không kỳ vọng triệu view hay hot hit gì ghê gớm, nhưng đó là tất cả tâm huyết đặt vào".

Anh cũng bày tỏ kỳ vọng: "Tôi mong concert này sẽ tiếp thêm 'lửa' và tình yêu nghề cho ba nghệ sĩ đã có dấu ấn lớn trong âm nhạc Việt Nam, để sau đó là một chặng đường tươi mới".

Về tên gọi dự án, Tuấn Hưng cho biết: "Chúng tôi đưa ra nhiều cái tên và cũng tranh cãi vì ai cũng có quan điểm riêng. Nhưng cuối cùng thống nhất Bản ghi nhớ. Chúng tôi muốn có một dấu ấn với những người yêu thương mình, để tiếp tục sống với cuộc đời âm nhạc".

Bằng Kiều nhìn nhận: "Tôi hiểu nó giống như một 'memory notebook' - sổ nhật ký, bản ghi dữ liệu. Thấy cái tên này phù hợp và hay".

Anh Tú cho biết thêm: "Khi làm việc với toàn những người có chỗ đứng và tiếng nói riêng, tôi và anh Hồ Hoài Anh thống nhất từ đầu: những gì về sản xuất, ý tưởng để bọn em lo, các anh tập trung chuyên môn".

Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình - giám đốc âm nhạc - cho biết ê kíp xác định rõ hướng đi: "Đây là show rất lâu rồi ban nhạc mới trở lại. Chúng tôi hiểu khán giả vẫn chờ đợi được trở về ký ức xưa, nên vừa làm mới âm nhạc của các anh, vừa có sự kết nối quá khứ".

Quả Dưa Hấu tái hợp sau 28 năm: “Không gì ngăn được chúng tôi tiếp tục” ẢNH: NVCC

Sau gần ba thập kỷ, Quả Dưa Hấu trở lại không phải để sống trong ánh hào quang cũ. Như lời Hà Quang Minh: "Không có gì ngăn cản được họ trở lại bên nhau". Và như tinh thần của chính ca khúc mới, họ chọn bước tiếp - bền bỉ, trưởng thành và "unstoppable".