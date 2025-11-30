‘Quạ hồng tung cánh’: Chiếc gương soi chiếu lòng tham

Câu chuyện Quạ hồng tung cánh mở ra tại phòng khám của thần y (Đình Toàn), nơi những bệnh nhân được chữa trị bằng liệu pháp thôi miên. Từ đây, ranh giới thực - ảo bị xóa nhòa, đưa khán giả bước vào những "dị bản" méo mó trong tiềm thức nhân vật. Tại đó, câu chuyện chim thần chở đi trả vàng không còn là bài học đạo đức đơn thuần, mà biến tướng thành sân khấu của những vọng tưởng điên rồ.

Thanh Thủy và Đại Nghĩa vai vợ chồng người anh tham lam ẢNH: H.K

Khán giả bắt gặp đại gia Ả Rập Mí-li-a-đè (Trịnh Minh Dũng), kẻ sẵn sàng rũ bỏ gia đình để truy tìm đảo vàng trong tâm tưởng, chỉ nhằm đổi lấy hư danh lưu truyền sử sách. Hay cặp vợ chồng Trọng Nhân (Đại Nghĩa) - Như Sen (Thanh Thủy), những kẻ luôn tự huyễn hoặc mình là kiếp sau của người anh trong cổ tích. Với diễn xuất lão luyện, họ phơi bày trần trụi sự giả dối, toan tính và lòng tham không đáy, nơi tình thâm bị bán rẻ trong trò chơi ảo vọng.

Giữa bức tranh xám xịt của mưu toan, Trọng Đức (Quang Thảo) hiện lên như một điểm sáng. Bị người đời cho là "khùng" vì sự khù khờ, nhưng Đức lại là kẻ tỉnh táo nhất với tâm hồn thiện lương trọn vẹn. Mối duyên lành giữa anh và cô Mến (Mỹ Duyên) - người phụ nữ trọng nhân cách hơn vật chất - trở thành điểm sáng nhân văn, giữ lại niềm tin vào điều tử tế.

NSƯT Mỹ Duyên vai Mến, Quang Thảo vai Trọng Đức ẢNH: H.K

Điểm thú vị của Quạ hồng tung cánh nằm ở sự biến hóa ngoạn mục của dàn diễn viên. Chỉ với 6 người, sàn diễn luôn rộn ràng sức sống nhờ khả năng hoạt động hết công suất. Mỗi nghệ sĩ phải "phân thân" vào 3 - 4 vai, từ nhân vật chính đến phụ, rồi diễn viên múa trong từng câu chuyện, xoay chuyển linh hoạt giữa các lớp lang kịch bản. Mạch kịch được dẫn dắt khéo léo bởi Đình Toàn, vừa là bác sĩ vừa là người dẫn chuyện, kết nối thực tại và ảo ảnh, giữ cho tiếng cười dân gian giòn giã nhưng vẫn đọng lại dư vị châm biếm sâu cay.

Khép lại màn nhung, hình ảnh "quạ hồng tung cánh" không chỉ là một thủ pháp nghệ thuật mà còn là biểu tượng của sự thức tỉnh lương tri. Cổ tích tồn tại để hướng thiện, để con người rút ra bài học làm người, chứ không phải để nuôi dưỡng những ảo mộng tham lam, ích kỷ như loài "quạ đen". Vở kịch là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía: mỗi người đều có một câu chuyện riêng, và việc lựa chọn gam màu cho đoạn kết cuộc đời hoàn toàn nằm ở bản lĩnh của chính mình.