Văn hóa Xem - Nghe

Ốc Thanh Vân gặp gỡ linh hồn Romeo và Juliet

Hoàng Kim
Hoàng Kim
17/11/2025 19:23 GMT+7

Sân khấu thử nghiệm vừa có thêm một ấn tượng tuyệt đẹp khi Ốc Thanh Vân cùng các đồng nghiệp thử sức trong 'Nguyệt hạ' (tác giả: Lê Duy Hạnh - đạo diễn: NSND Hồng Vân).

Vở diễn tham gia Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần 6 - 2025, mở ra một không gian đối thoại độc đáo giữa bi kịch kinh điển và tâm thức Việt.

Nguyệt hạ là câu chuyện của một cuộc trốn chạy. Nàng (Ốc Thanh Vân đóng) bị hủ tục tảo hôn ép làm vợ một đứa bé. Chàng (Bùi Công Danh) là nghệ sĩ có xuất thân nghèo khó, nô bộc. Họ tìm thấy nhau bởi sự đồng điệu của tâm hồn và tình yêu nghệ thuật thuần khiết. Nhưng sự truy đuổi gắt gao của lão ác bá, cha chồng cô gái, đẩy đôi uyên ương đến đường cùng mà quyết định quyên sinh. Chính khoảnh khắc sinh tử ấy, linh hồn của Romeo và Juliet đã xuất hiện. Họ ngăn cản hành động dại dột bằng cách nhập vào thân xác cặp đôi trẻ, bắt đầu cuộc đương đầu với số phận, với thế lực tàn ác đang bủa vây.

Ốc Thanh Vân gặp gỡ linh hồn Romeo và Juliet- Ảnh 1.

Bùi Công Danh (vai chàng trai) và NSƯT Ốc Thanh Vân (vai cô gái) trong vở Nguyệt hạ

ẢNH: H.K

Kịch bản của Lê Duy Hạnh không chỉ kể một bi kịch tình yêu. Tác phẩm là một dòng chảy ẩn dụ sâu xa về giá trị của nghệ thuật trong đời sống. Hình tượng Romeo và Juliet, biểu tượng vĩnh cửu của sân khấu, đã hóa thân vạn ngàn lần, hiện hữu ở bất cứ nơi nào bi kịch tình yêu trỗi dậy, tìm đến những trái tim còn biết thổn thức vì cái đẹp. Vở diễn mang đậm dấu ấn văn chương của Lê Duy Hạnh: đưa bi kịch phương Tây vào không gian tâm linh - dân gian phương Đông. Romeo và Juliet không còn ở Verona. Họ bước vào Việt Nam, đối diện với trách nhiệm của những nhân vật nghệ thuật kinh điển.

Nguyệt hạ đặt ra mệnh đề về sứ mệnh của nghệ thuật: phải đánh thức tinh thần nhân bản, chạm đến tận cùng cái thiện của con người. Vở kịch của Shakespeare, suy cho cùng, vẫn là một bi kịch "hiền lành" khi người ta chọn cái chết để hóa giải thù hận. Nhưng tác phẩm cũng cho thấy, nhiều lúc, những giá trị nhân bản ấy phải bất lực trước sự ngu xuẩn, lòng ganh tị và thù ghét của loài người. Trốn chạy có phải là cách tối ưu? Tình yêu đẹp đẽ không đồng nghĩa mọi lựa chọn đều đúng. Đó là lý do linh hồn Romeo và Juliet đã lang thang hơn 300 năm, giúp đỡ những mối tình oan trái khác không lặp lại sai lầm của mình. Bi kịch có thể khó tránh, nhưng điều quan trọng là cách con người đối mặt. Đó là khi người ta dũng cảm đương đầu, và sẵn sàng tha thứ trong sự không hoài nghi. Đó cũng là khi họ kịp để lại một di sản, như người nghệ sĩ trong vở kịch trao truyền lại sự kế thừa - những giá trị nhân bản và tinh thần yêu cái đẹp, vốn được lớn lên từ trong bi kịch của chính mình.

NSND Hồng Vân, với vai trò đạo diễn, đã giúp kịch bản văn học được thăng hoa trên sân khấu. Tác phẩm có một tạo hình thẩm mỹ ấn tượng. Âm thanh, ánh sáng, màu sắc và bố cục sân khấu được chăm chút tỉ mỉ, khiến một câu chuyện có phần giả tưởng lại trở nên chân thực, gần gũi. Việc sử dụng xen kẽ tiếng Anh và tiếng Việt được xử lý khéo léo không hề tạo cảm giác gượng ép. Thông qua thủ pháp nhập hồn - xuất hồn thông minh, ngôn ngữ trở nên hợp lý, dễ tiếp cận khán giả quốc tế lẫn người xem trong nước. Việc sử dụng phụ đề trên màn hình LED, được thiết kế như một bầu trời đêm đầy sao, hòa quyện hoàn hảo với không gian vở diễn.

Ốc Thanh Vân gặp gỡ linh hồn Romeo và Juliet- Ảnh 2.

Khôi Nguyên (vai Romeo) và Khánh Tiên (vai Juliet)

ẢNH: H.K

Ốc Thanh Vân và Bùi Công Danh đã có một cuộc thử thách thực sự. Vai diễn đòi hỏi khả năng ca, diễn bằng cả hai ngôn ngữ Việt - Anh, kết hợp nhuần nhuyễn vũ đạo. Cả hai gây ấn tượng với những màn múa uyển chuyển, biểu cảm, lột tả đủ sắc thái: từ hạnh phúc trong tình yêu, lo âu trước tương lai, đến lúc buông xuôi và khi dũng cảm đối mặt. Cuộc nhập hồn "tréo ngoe" của hai linh hồn kinh điển cũng mang đến những khoảnh khắc hài hước duyên dáng.

Nguyệt hạ không phải là một bi kịch nặng nề từ đầu đến cuối. Sự tung hứng vừa phải của các nghệ sĩ Lê Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Khôi, Khôi Nguyên, Khánh Tiên Leona, Quỳnh Lê... đã tạo nên những tiếng cười ý nhị, giúp cân bằng cảm xúc cho một tác phẩm sâu sắc và giàu tính thể nghiệm.

Và cũng thật sự bất ngờ, toàn bộ diễn viên đều nói tiếng Anh lưu loát và múa rất đẹp. NSND Hồng Vân cho biết: "Tôi mời huấn luyện viên, giảng viên về dạy thêm, bắt các bạn khổ luyện chứ đã đi thi thì không thể nói nhép, hát nhép. Ngay cả múa cũng phải tập dữ dội, vì đã tham gia là phải tới nơi tới chốn. Nhưng thật sự các bạn tràn đầy lửa nghề, gặp được tác phẩm tốt là mừng lắm". Chợt nghĩ về một thế hệ diễn viên có thể hội nhập thế giới, đem chuông đi đánh xứ người. Và cũng nghĩ về một thế hệ khán giả mới sẽ đắm mình trong không gian hiện đại mà vẫn không cắt đi sợi dây truyền thống. Nguyệt hạ của bà bầu Hồng Vân mang đến những hy vọng về một sân khấu như thế.

