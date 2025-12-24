Quả ngọt từ tầm nhìn của VFF

N HÌN XA TRÔNG RỘNG

Trong năm 2025, bóng đá VN đã xác lập một kỷ lục đáng khen ngợi khi là nền bóng đá duy nhất của Đông Nam Á có đến 7 đội tuyển cùng giành vé dự VCK các giải đấu cấp châu lục (từ U.17, U.23 nam; U.17, U.20 nữ cho đến futsal nam, futsal nữ và đội tuyển nữ quốc gia). Trong đó, thành công của lứa U.23 chính là mốc son rực rỡ nhất. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có một năm hoàn hảo khi giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á, đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và mang về lại tấm HCV SEA Games. Đáng nói, Khuất Văn Khang và các đồng đội đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi đánh bại 2 đội chủ nhà (Indonesia và Thái Lan) trong 2 trận chung kết để bước lên ngôi cao nhất.

VFF đóng vai trò quan trọng trong thành công chung của bóng đá VN năm qua. Thay vì chỉ tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn, VFF đã thiết lập một lộ trình xuyên suốt để tạo ra sự kết nối, tính kế thừa di sản của các thế hệ đi trước. VFF cực kỳ chú trọng vào quá trình phát triển của các tuyến trẻ từ U.17 đến U.23, chấp nhận mạo hiểm để tạo ra chuỗi tiếp nối thế hệ một cách tự nhiên và bền vững.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Kim Sang-sik ăn mừng sau trận chung kết SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Minh chứng rõ nét nhất chính là chiến lược "cấy" nhân tố trẻ vào các môi trường khắc nghiệt. Những trụ cột vừa tỏa sáng tại SEA Games 33 như Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn… đã được tạo điều kiện thi đấu ở đại hội 2 năm trước. Hay như tại ASIAD 19 (2023), VFF đã dũng cảm cử đội hình nòng cốt là lứa U.20 với những Thái Sơn, Đình Bắc, Quốc Việt… đi chinh chiến. Văn Khang, Trung Kiên còn nằm trong thành phần đội tuyển VN giành chức vô địch AFF Cup 2024. Được "thử lửa" ở những giải đấu lớn vượt cấp đã giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh. Sự chuẩn bị này vẫn đang tiếp diễn khi những nhân tố như Cao Văn Bình (20 tuổi), Công Phương (19 tuổi) hay Lê Phát (18 tuổi) được góp mặt ở SEA Games 33, nhiều khả năng trở thành trụ cột của U.23 VN ở SEA Games 34. Chính tính kế thừa được tính toán khoa học này đã giúp U.23 VN luôn duy trì được sức mạnh ổn định qua từng năm.

C HUYÊN NGHIỆP TỪ TỔNG THỂ ĐẾN CHI TIẾT

Bên cạnh yếu tố con người, thành công của thầy trò HLV Kim Sang-sik còn đến từ lộ trình tập luyện và cọ xát quốc tế dày đặc do VFF xây dựng. VFF hiểu rằng để vươn tầm châu lục, cầu thủ cần phải thoát ra khỏi "vùng an toàn" Đông Nam Á. Khi bước vào giai đoạn nước rút, lộ trình tập huấn được thiết lập cực kỳ chuyên nghiệp, chi tiết.

Từ tháng 3, đội U.22 VN đã có nhiều đợt hội quân, tham gia giải CFA China Team, đối đầu với các đội bóng trẻ mạnh của châu Á như Uzbekistan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Từ tháng 10, toàn đội tiếp tục được sang UAE tập huấn, thi đấu giao hữu với Qatar. Tiếp theo, toàn đội một lần nữa được đá giao hữu với Trung Quốc. Sự tỉ mỉ của VFF còn thể hiện ở việc chọn Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) làm nơi đóng quân trước thềm SEA Games để giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với khí hậu tương đồng tại Thái Lan.

Song song với chuyên môn, công tác hậu cần và tâm lý cũng được quan tâm sát sao. Đội U.22 VN được ăn ở tại một khách sạn 5 sao, không tốn nhiều thời gian di chuyển đến sân tập, sân thi đấu tại Bangkok. Những khoản thưởng nóng kịp thời của VFF cùng sự đồng hành, hỗ trợ mọi mặt từ ngành TDTT cũng đã tạo nên một điểm tựa vững chắc, giúp các cầu thủ có được tinh thần hưng phấn cao nhất.

Thành công rực rỡ trong năm 2025 của lứa U.23 VN nói riêng và bóng đá VN nói chung mang đến cho người hâm mộ nhiều hy vọng. Khi tầm nhìn chiến lược của những nhà quản lý gặp sự nỗ lực bền bỉ của một thế hệ tài năng, bóng đá VN sẽ không chỉ dừng lại ở đỉnh cao khu vực mà còn tự tin sải bước trên bản đồ châu lục.

Sau khi hoàn thành xuất sắc các mục tiêu trong năm 2025, U.23 VN đang hướng sự tập trung cao độ cho VCK U.23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Với lứa cầu thủ đang ở độ chín và được trui rèn qua hàng loạt giải đấu lớn, người hâm mộ bóng đá VN hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào việc thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tạo nên sự bùng nổ ở đấu trường châu lục. Tầm nhìn dài hạn của VFF trong việc xây dựng tính kế thừa không chỉ giúp chúng ta duy trì vị thế ở khu vực mà còn là bệ phóng để U.23 VN sẵn sàng cho những thử thách cực đại tại Tây Á vào tháng tới.

G IỮ BẢN SẮC VN KHI NHẬP TỊCH CẦU THỦ

Sau năm 2025 đáng nhớ với ngôi vô địch AFF Cup, đội tuyển VN sẽ bước sang năm 2026 cùng mục tiêu mới: bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á (AFF Cup 2026), xây dựng lực lượng cho Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Bên cạnh tín hiệu vui từ lứa U.23, đội tuyển VN đang tận dụng thêm nguồn lực nhập tịch để củng cố lực lượng. Màn trình diễn chói sáng của Nguyễn Xuân Son tại AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng đã cho thấy nguồn lực ngoại binh nhập tịch và Việt kiều có thể giúp đội tuyển quốc gia mạnh mẽ thêm và thu hẹp khoảng cách với các đội mạnh. Một số chuyên gia cũng cho rằng trong thời đại toàn cầu hóa, đội tuyển quốc gia cần có tư duy cởi mở, tạo điều kiện cho mọi cầu thủ muốn cống hiến cho màu cờ sắc áo VN.

Tuy nhiên, VFF sẽ không sử dụng cầu thủ nhập tịch như Malaysia, Indonesia, mà tiến hành từng bước thận trọng. Nếu va vào "cơn say" nhập tịch để đổi lấy thành công ngắn hạn, bóng đá VN dễ rơi vào tổn thương lâu dài. Sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch có thể triệt tiêu động lực cố gắng của cầu thủ nội, mà hậu quả trước tiên là thành tích đi xuống của lứa trẻ. Một lâu đài không thể xây trên cát, mà cần nền móng vững.

Xuân Son ghi bàn tại AFF Cup 2024 và trở lại đội tuyển VN chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng trong năm 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Một đội tuyển quốc gia chỉ mạnh khi mang trong mình tinh thần tự lực tự cường, xây dựng cốt lõi lực lượng bằng nguồn cầu thủ tự đào tạo. Những cầu thủ nhập tịch vẫn được chào đón, nhưng họ phải thể hiện được khát khao cống hiến cho VN, cùng mong muốn hòa nhập văn hóa VN, trở thành công dân VN thực thụ.

Dù khẳng định luôn mở cửa với cầu thủ nhập tịch, nhưng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng đội tuyển quốc gia phải giữ bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện ý chí và màu cờ sắc áo VN. Sự kết hợp với các nhân tố nhập tịch phải được tính toán kỹ lưỡng, vừa vặn, để đội tuyển quốc gia vẫn mạnh lên, mà yếu tố truyền thống vẫn đậm đà.

Bóng đá VN đã chào đón thêm hai gương mặt mới: Đỗ Phi Long (Gustavo Sant Ana) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo). Cả hai đều gắn bó với V-League 5 năm, đã thể hiện năng lực, tình yêu với VN và được cấp quốc tịch. Khi được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) phê duyệt đủ điều kiện, Phi Long và Hoàng Hên có cơ hội lên tuyển, bên cạnh dàn Việt kiều Adou Minh, Patrik Lê Giang… cũng đang chờ đợi.

Đội tuyển VN sẽ tận dụng đẳng cấp của cầu thủ nhập tịch, nhưng vẫn dành dư địa cho cầu thủ trẻ khẳng định chỗ đứng. Theo Chủ tịch VFF, cần tính toán phù hợp, đảm bảo sức cạnh tranh và phát huy được tinh thần dân tộc trong việc kết hợp các lứa cầu thủ, giữ cho nội tại nền bóng đá ổn định và cạnh tranh. Đội tuyển VN đang xây dựng lực lượng cho tương lai 5-10 năm tới, với vòng loại World Cup 2030 và 2034. Các lứa U.23, U.20 và U.17 được đầu tư trọng điểm để từng bước lên tuyển, tạo ra lớp kế cận tiếp nối. Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch đóng vai trò nâng tầm đội trong tương lai gần.