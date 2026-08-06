Quảng Ngãi: Tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng lọ thủy tinh đựng dầu chống vắt, muỗi

Ngày 6.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) cho biết đã tìm thấy thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng xã Đăk Pék đã tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ.

Di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ sau khi được Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék cất bốc

ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐĂK PÉK

Theo đó, từ những thông tin do người dân cung cấp, trong ngày 5.8 Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék đã cất bốc được thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5 (xã Đăk Pék). Hài cốt liệt sĩ được chôn trong tấm tăng cùng các di vật. Trong đó, có dây thắt lưng, lọ thủy tinh đựng dầu chống vắt, muỗi và hộp quẹt...

Song cùng với việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék đã kết nối với các cựu chiến binh Tiểu đoàn đặc công 404, K80 nắm các thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Đăk Pék ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐĂK PÉK

Từ ngày 29.7 đến 4.8, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék đã cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5. Các hài cốt liệt sĩ được chôn trong các tấm tăng, tấm áo mưa, tấm vải dù. Hài cốt còn nhiều xương, răng. Trong lúc khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy các di vật cạnh hài cốt liệt sĩ như: ba lô, giày vải, bình đông, dây thắt lưng, dao găm, hộp quẹt...

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai đợt tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 4 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Sau khi cất bốc, các hài cốt được đưa về nhà quản trang để tổ chức thờ cúng, dâng hương theo quy định.

Như vậy, đến nay tại Quảng Ngãi đã tìm thấy được 14 hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék và khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.