Quốc hội New Zealand thúc đẩy việc cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, tại thủ đô Wellington, chiều 11.3 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.

Bày tỏ vui mừng đến thăm chính thức đất nước New Zealand tươi đẹp và mến khách, Thủ tướng cảm ơn Quốc hội và nhân dân New Zealand đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo.

Quang cảnh buổi hội kiến NHẬT BẮC

Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến ông Gerry Brownlee; chúc mừng ông vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội New Zealand, đồng thời tin tưởng New Zealand sẽ ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới, trong đó Quốc hội New Zealand đóng vai trò quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng nỗ lực tạo đột phá mới trong hợp tác lao động và giáo dục - đào tạo.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội New Zealand cam kết thúc đẩy việc cấp thị thực dài hạn cho công dân Việt Nam. Đánh giá cao đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand cho sở tại cũng như quan hệ hai nước, ông Gerry Brownlee nhất trí gia tăng giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, gắn kết giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi các chuyến thăm, nhất là cấp cao; tạo điều kiện cho các loại quả đặc sản vào thị trường của nhau như chuối, chanh leo của Việt Nam và kiwi, cherry của New Zealand. Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cũng cho rằng cần tăng cường kết nối hàng hải, hàng không; thúc đẩy hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân.

Theo Thủ tướng, các cơ quan lập pháp hai nước cần tiếp tục phát huy vai trò trong củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề lớn của quốc gia, nhà nước pháp quyền, giám sát tối cao, tạo khuôn khổ pháp lý hỗ trợ Chính phủ, phối hợp thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện cho việc tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị của hai Quốc hội, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, kinh tế số…

Cũng tại cuộc hội kiến, hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và nhất trí ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các diễn đàn nghị viện đa phương.