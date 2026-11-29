Theo The Washington Post ngày 28.11 dẫn các nguồn thạo tin, SpaceX của ti phú Elon Musk đã phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép dịch vụ Starlink mà công ty xác định có liên quan hoạt động quân sự của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ, sau khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2.

Tỉ phú Elon Musk, Tổng giám đốc SpaceX, phát biểu trực tuyến ở Mỹ ngày 12.6.2026

ẢNH: REUTERS

Các nguồn tin tiết lộ Starlink được phía Iran sử dụng để hỗ trợ hoạt động chỉ huy, kiểm soát và giám sát các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Thông tin này được cho là đã xuất hiện trong một báo cáo tình báo mật trình Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Tỉ phú Elon Musk được cho là đã tức giận khi biết về 2 trường hợp sử dụng dịch vụ trái phép nói trên.

Tuy nhiên, phản hồi Newsweek ngày 28.11, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết cơ quan này không biết về báo cáo nào như vậy được gửi đến Văn phòng Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Bà Wilson không xác nhận hoặc bác bỏ thông tin lực lượng Iran sử dụng Starlink trong các hoạt động quân sự. SpaceX chưa bình luận về thông tin mới trên.

Trong một tuyên bố gửi cho Reuters ngày 29.11, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết họ "không biết về báo cáo gửi đến (văn phòng Bộ trưởng Chiến tranh) liên quan vấn đề này".

Starlink không được cấp phép hoạt động tại Iran, dù ông Musk từng xác nhận dịch vụ này có thể được sử dụng tại quốc gia Trung Đông. Chính phủ Iran đã duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với việc truy cập internet kể từ khi Mỹ và Israel phát động xung đột hồi tháng 2, theo Reuters.

Việc thiết bị Starlink có thể được đưa vào Iran đặt ra thách thức trong kiểm soát người sử dụng. Bà Cari Stinebower, cựu luật sư Bộ Tài chính Mỹ, nhận định mạng lưới mua sắm và né tránh lệnh trừng phạt của Iran có thể giúp nước này tiếp cận các thiết bị thông qua công ty bình phong tại nước thứ 3.

"Việc kiểm soát thực sự rất khó khăn", bà Stinebower nói với The Washington Post. Các chuyên gia ngành vệ tinh cũng cho rằng một khi thiết bị đầu cuối đã được phân phối ra thị trường, việc ngăn chúng rơi vào tay các bên không được phép sử dụng là thách thức lớn.

Báo cáo còn đề cập một vụ việc riêng liên quan quân đội Mỹ. Theo đó, ông Musk được thông báo rằng lực lượng Mỹ đã sử dụng Starshield, phiên bản dịch vụ vệ tinh dành cho quân sự của SpaceX, để vận hành UAV tấn công nhưng thông qua gói đăng ký có chi phí thấp hơn, vốn dành cho hoạt động trên mặt đất.

Một nguồn tin nói với The Washington Post rằng ít nhất 2 lãnh đạo SpaceX đã bị sa thải sau khi những vụ việc trên được phát hiện. Sau đó, công ty đã tăng cường kiểm tra khách hàng mua thiết bị thông qua các đại lý bán lẻ.