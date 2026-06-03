Ronaldo bật chế độ chinh phục cúp vàng

Nguồn cảm hứng từ gia đình

Ronaldo gần như mất hút kể từ khi cùng CLB Al Nassr vô địch Saudi Pro League, danh hiệu đầu tiên anh có được khi đến Ả Rập Xê Út thi đấu từ năm 2023. Danh thủ 41 tuổi tách biệt với phần còn lại đang tất bật cho World Cup 2026. Những ngày nghỉ hiếm hoi bên gia đình được xem là nguồn động lực tái tạo năng lượng hiệu quả nhất cho Ronaldo trước kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, cũng là lần cuối anh quyết tâm chinh phục cho được danh hiệu vô địch, chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của anh.

Ronaldo bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vô địch với Bồ Đào Nha Ảnh: Reuters

"Thật hạnh phúc khi được trở về nhà, trở về với gia đình", Ronaldo viết thông điệp vào ngày 1.6 kèm bức ảnh anh và vợ, cùng các con đứng trước ngôi nhà thân quen của mình ở khu vực Quinta da Marinha tại Cascais (Bồ Đào Nha). Bức ảnh này nêu bật ý nghĩa của sự bình yên, niềm vui từ gia đình, như một sự tương phản trực tiếp với cường độ của lịch trình dày đặc phía trước.

"Không có tuyên bố thể thao hay thông điệp nào của Ronaldo liên quan đến đội tuyển Bồ Đào Nha với hành trình World Cup đầy bận rộn và nhiều áp lực ở phía trước. Bài đăng của Ronaldo vẫn mang tính cá nhân, nhưng lại xuất hiện vào thời điểm mọi thứ xung quanh anh đều được nhìn nhận qua lăng kính của câu chuyện World Cup. Điều này cho thấy Ronaldo muốn cảm nhận mọi thứ thật sự thoải mái nhất từ niềm vui với gia đình, trước khi guồng quay của những trận đấu lớn sắp diễn ra, nơi mà anh muốn để lại dấu ấn lớn nhất của mình tại một giải đấu vốn đã định hình nên phần lớn di sản của anh", tờ Marca (Tây Ban Nha) bình luận.

Bắt tay vào tập luyện

"Chiến dịch vô địch thế giới đã bắt đầu", Ronaldo viết khi anh đến tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha hôm qua 2.6, và bắt tay ngay vào tập luyện. Có thể thấy sự quyết tâm sớm hiện diện trên gương mặt của danh thủ này. Anh cùng đồng đội tập luyện tại Cidade do Futebol, Oeiras (Bồ Đào Nha), trước khi chạy đà với hai trận giao hữu gặp Chile và Nigeria lần lượt ngày 7 và 11.6. Sau đó, anh cùng toàn đội đến Mỹ đóng quân tại Palm Beach, Florida trong suốt chiến dịch World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha ở bảng K, họ ra quân gặp Congo lúc 0 giờ ngày 18.6, gặp Uzbekistan lúc 0 giờ ngày 24.6, và trận cuối vòng bảng gặp Colombia lúc 6 giờ 30 ngày 28.6.

"Chương cuối thật quan trọng với Ronaldo trên con đường hướng đến chức vô địch World Cup 2026. Anh đã chuẩn bị hành trình này bắt đầu từ niềm vui của gia đình. Hứa hẹn sẽ có một Ronaldo thật khác ở World Cup sắp tới đây, sẽ không còn những hình ảnh anh luôn muốn đặt mình ở trung tâm của mọi sự kiện. Anh có thể sẽ lùi lại, vì đội tuyển và đồng đội nhiều hơn, cho một tập thể Bồ Đào Nha gắn kết và tăng sức mạnh gấp đôi trong hành trình hướng đến vinh quang. Kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo có thể sẽ có một cái kết rất trọn vẹn", tờ Marca bày tỏ.