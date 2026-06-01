Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Royal Enfield tung ra 5 mẫu mô tô mới, giá từ 109 - 233 triệu đồng

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
01/06/2026 20:00 GMT+7

Loạt xe mô tô mới vừa được Royal Enfield tung ra thị trường Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm nguồn cung ở phân khúc xe phân khối lớn với các mẫu mã thuộc nhiều phong cách và tầm giá khác nhau.

Sau thời gian khá im ắng, Royal Enfield bất ngờ gây chú ý khi đồng loạt tung ra thị trường Việt Nam 5 mẫu mô tô mới, gồm Hunter 350, Classic 350, Guerrilla 450, Himalayan 450 và Super Meteor 650. Đáng chú ý, các tân binh này trải rộng từ nhóm roadster, cổ điển đến nhóm xe adventure và cruiser; với khoảng giá đa dạng từ 109 đến 233 triệu đồng.

Trong số 5 mẫu xe mới, Hunter 350 có giá bán dễ tiếp cận nhất, từ 109 đến 112 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Mẫu roadster này được phát triển theo hướng gọn gàng, linh hoạt di chuyển trong đô thị với chiều cao yên thấp, trọng lượng vừa phải cùng các trang bị hiện đại như hệ thống đèn LED, cổng sạc USB Type-C và dẫn đường tripper. Việc định vị ở mức giá hơn 100 triệu đồng giúp Hunter 350 trở thành lựa chọn hướng đến những khách hàng lần đầu tiếp cận mô tô phân khối lớn hoặc đang tìm kiếm một mẫu xe phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Royal Enfield tung 5 mẫu mô tô mới tại Việt Nam, giá từ 109 - 233 triệu - Ảnh 1.
Royal Enfield tung 5 mẫu mô tô mới tại Việt Nam, giá từ 109 - 233 triệu - Ảnh 2.

Royal Enfield gây bất ngờ khi đồng loạt tung ra thị trường Việt Nam 5 mẫu mô tô mới

ẢNH: TAMS

Ở nhóm xe mang tính biểu tượng hơn, Classic 350 tiếp tục đại diện cho phong cách đặc trưng đã làm nên tên tuổi Royal Enfield tại nhiều thị trường. Mẫu xe này vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc mô tô Anh quốc cổ điển, kết hợp cùng một số nâng cấp về trang bị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện đại. Tại Việt Nam, Classic 350 phân phối nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, đi kèm mức giá dao động 129 - 139 triệu đồng.

Nếu Hunter 350 và Classic 350 hướng tới nhóm khách hàng yêu thích sự đơn giản, gần gũi thì Guerrilla 450 và Himalayan 450 lại đại diện cho thế hệ xe hoàn toàn mới của Royal Enfield, sử dụng nền tảng động cơ Sherpa 452 cc làm mát bằng chất lỏng. Đây cũng là những mẫu xe cho thấy nỗ lực của hãng trong việc mở rộng sang các phân khúc đang nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng chơi mô tô.

Trong đó, Guerrilla 450 được phát triển theo phong cách roadster hiện đại với thiết kế năng động, tư thế lái linh hoạt và động cơ được tinh chỉnh nhằm mang lại cảm giác vận hành phấn khích hơn trên đường phố. Mẫu xe này phân phối ba phiên bản, có giá 169 - 178 triệu đồng.

Royal Enfield tung 5 mẫu mô tô mới tại Việt Nam, giá từ 109 - 233 triệu - Ảnh 3.

Các dòng xe mới của Royal Enfield trải đều ở nhiều phân khúc, phong cách; giá bán cũng đa dạng

ẢNH: TAMS

Trong khi đó, Himalayan 450 tiếp tục kế thừa triết lý của dòng adventure đã làm nên tên tuổi Royal Enfield trên thị trường quốc tế. Xe trang bị động cơ có công suất 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 40 Nm cùng hệ thống treo được thiết kế để thích nghi với nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Với mức giá 189 - 209 triệu đồng, Himalayan 450 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích du lịch bằng mô tô và thực hiện hành trình khám phá đường dài.

Đứng đầu danh mục xe mới có Super Meteor 650, mẫu cruiser sử dụng động cơ 2 xi-lanh, dung tích 648 cc. So với các dòng xe còn lại, Super Meteor 650 phát triển theo hướng phục vụ huyến đi đường trường với tư thế ngồi thư thái, trọng tâm thấp, bình xăng lớn cùng hệ thống bánh xe được tối ưu, cho khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao. Mẫu cruiser này phân phối với nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, đi kèm mức giá 219 - 233 triệu đồng.

Royal Enfield tung 5 mẫu mô tô mới tại Việt Nam, giá từ 109 - 233 triệu - Ảnh 4.

Sự góp mặt của loạt xe Royal Enfield mới kỳ vọng khuấy động thị trường mô tô phân khối lớn, vốn đang khá trầm lắng tại Việt Nam

ẢNH: TAMS

Việc đồng thời đưa về 5 dòng xe mới cho thấy Royal Enfield không còn chỉ tập trung vào nhóm khách hàng ưa thích mô tô cổ điển như trước. Danh mục xe hiện tại đã bao phủ từ phân khúc roadster cỡ nhỏ, xe cổ điển, adventure đến cruiser. Điều này giúp hãng xe đến từ Anh quốc hiện diện đều ở nhiều phân khúc khác nhau của thị trường mô tô phân khối lớn.

Với khoảng giá trải dài từ 109 đến 233 triệu đồng, các mẫu xe mới của Royal Enfield được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho người Việt, đồng thời góp phần gia tăng sự cạnh tranh trong nhóm mô tô tầm trung. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng về nhu cầu sử dụng cũng như phong cách chơi xe, việc mở rộng danh mục xe được xem là bước đi quan trọng để thương hiệu này tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn trong thời gian tới.

Tin liên quan

Mô tô địa hình Honda Africa Twin 2026 về Việt Nam, giá từ 540,9 triệu đồng

Mô tô địa hình Honda Africa Twin 2026 về Việt Nam, giá từ 540,9 triệu đồng

Thế hệ mới của dòng mô tô Adventure huyền thoại - Honda Africa Twin 2026 có một số thay đổi về diện mạo, cách phối màu, bổ sung trang bị tính năng mới… vừa gia nhập thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, giá từ 540,9 triệu đồng.

Hãng mô tô, xe máy lớn nhất châu Âu bị cáo buộc gian lận đăng ký xe

3 mẫu mô tô cổ điển máy xăng vừa gia nhập thị trường Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Royal Enfield Xe mô tô Mô tô xe phân khối lớn Xe Anh Quốc Xe máy Thị trường xe máy xe máy mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận