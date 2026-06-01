Royal Enfield tung ra 5 mẫu mô tô mới, giá từ 109 - 233 triệu đồng

Sau thời gian khá im ắng, Royal Enfield bất ngờ gây chú ý khi đồng loạt tung ra thị trường Việt Nam 5 mẫu mô tô mới, gồm Hunter 350, Classic 350, Guerrilla 450, Himalayan 450 và Super Meteor 650. Đáng chú ý, các tân binh này trải rộng từ nhóm roadster, cổ điển đến nhóm xe adventure và cruiser; với khoảng giá đa dạng từ 109 đến 233 triệu đồng.

Trong số 5 mẫu xe mới, Hunter 350 có giá bán dễ tiếp cận nhất, từ 109 đến 112 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Mẫu roadster này được phát triển theo hướng gọn gàng, linh hoạt di chuyển trong đô thị với chiều cao yên thấp, trọng lượng vừa phải cùng các trang bị hiện đại như hệ thống đèn LED, cổng sạc USB Type-C và dẫn đường tripper. Việc định vị ở mức giá hơn 100 triệu đồng giúp Hunter 350 trở thành lựa chọn hướng đến những khách hàng lần đầu tiếp cận mô tô phân khối lớn hoặc đang tìm kiếm một mẫu xe phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Royal Enfield gây bất ngờ khi đồng loạt tung ra thị trường Việt Nam 5 mẫu mô tô mới

Ở nhóm xe mang tính biểu tượng hơn, Classic 350 tiếp tục đại diện cho phong cách đặc trưng đã làm nên tên tuổi Royal Enfield tại nhiều thị trường. Mẫu xe này vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc mô tô Anh quốc cổ điển, kết hợp cùng một số nâng cấp về trang bị nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện đại. Tại Việt Nam, Classic 350 phân phối nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, đi kèm mức giá dao động 129 - 139 triệu đồng.

Nếu Hunter 350 và Classic 350 hướng tới nhóm khách hàng yêu thích sự đơn giản, gần gũi thì Guerrilla 450 và Himalayan 450 lại đại diện cho thế hệ xe hoàn toàn mới của Royal Enfield, sử dụng nền tảng động cơ Sherpa 452 cc làm mát bằng chất lỏng. Đây cũng là những mẫu xe cho thấy nỗ lực của hãng trong việc mở rộng sang các phân khúc đang nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng chơi mô tô.

Trong đó, Guerrilla 450 được phát triển theo phong cách roadster hiện đại với thiết kế năng động, tư thế lái linh hoạt và động cơ được tinh chỉnh nhằm mang lại cảm giác vận hành phấn khích hơn trên đường phố. Mẫu xe này phân phối ba phiên bản, có giá 169 - 178 triệu đồng.

Các dòng xe mới của Royal Enfield trải đều ở nhiều phân khúc, phong cách; giá bán cũng đa dạng

Trong khi đó, Himalayan 450 tiếp tục kế thừa triết lý của dòng adventure đã làm nên tên tuổi Royal Enfield trên thị trường quốc tế. Xe trang bị động cơ có công suất 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 40 Nm cùng hệ thống treo được thiết kế để thích nghi với nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Với mức giá 189 - 209 triệu đồng, Himalayan 450 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích du lịch bằng mô tô và thực hiện hành trình khám phá đường dài.

Đứng đầu danh mục xe mới có Super Meteor 650, mẫu cruiser sử dụng động cơ 2 xi-lanh, dung tích 648 cc. So với các dòng xe còn lại, Super Meteor 650 phát triển theo hướng phục vụ huyến đi đường trường với tư thế ngồi thư thái, trọng tâm thấp, bình xăng lớn cùng hệ thống bánh xe được tối ưu, cho khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao. Mẫu cruiser này phân phối với nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, đi kèm mức giá 219 - 233 triệu đồng.

Sự góp mặt của loạt xe Royal Enfield mới kỳ vọng khuấy động thị trường mô tô phân khối lớn, vốn đang khá trầm lắng tại Việt Nam

Việc đồng thời đưa về 5 dòng xe mới cho thấy Royal Enfield không còn chỉ tập trung vào nhóm khách hàng ưa thích mô tô cổ điển như trước. Danh mục xe hiện tại đã bao phủ từ phân khúc roadster cỡ nhỏ, xe cổ điển, adventure đến cruiser. Điều này giúp hãng xe đến từ Anh quốc hiện diện đều ở nhiều phân khúc khác nhau của thị trường mô tô phân khối lớn.

Với khoảng giá trải dài từ 109 đến 233 triệu đồng, các mẫu xe mới của Royal Enfield được kỳ vọng sẽ mang đến thêm lựa chọn cho người Việt, đồng thời góp phần gia tăng sự cạnh tranh trong nhóm mô tô tầm trung. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng về nhu cầu sử dụng cũng như phong cách chơi xe, việc mở rộng danh mục xe được xem là bước đi quan trọng để thương hiệu này tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn trong thời gian tới.