Sắp diễn ra lễ hội di sản cà phê toàn cầu lần đầu tiên tại Lâm Đồng

Sáng 25.11, tại TP.HCM, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội di sản cà phê toàn cầu 2025. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch và thương mại mang tầm quốc tế, lần đầu tiên tổ chức tại Lâm Đồng.

Lễ hội được kỳ vọng sẽ là hành trình kết nối những giá trị đặc sắc của cà phê Việt Nam với bạn bè năm châu. Lễ hội diễn ra từ ngày 18.12.2025 đến 2.1.2026 tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương) đưa du khách bước vào thế giới cà phê sống động với 34 gian hàng cà phê và ẩm thực.

Ban tổ chức thông tin về lễ hội di sản cà phê toàn cầu lần đầu được tổ chức ẢNH: V.P

Tại trung tâm lễ hội, mô hình "Cà phê và di sản - hành trình kết nối thế giới" sẽ chính thức được ra mắt, bên cạnh bức tranh nghệ thuật khổng lồ "Khát vọng cà phê Robusta Việt Nam", được tạo nên từ những hạt Robusta đạt kỷ lục Việt Nam - vừa độc đáo, vừa biểu trưng cho tinh thần sáng tạo của ngành cà phê Việt.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian văn hóa cà phê đến từ Ethiopia, Brazil, Indonesia và Việt Nam, nơi du khách có thể thưởng thức hương vị đặc trưng của từng quốc gia. Hành trình "đích đến hạt nhân cà phê" mang đến góc nhìn sâu sắc về hành trình của một hạt cà phê từ nông trại đến chiếc ly thơm nồng.

Tại nhiều khu vực, du khách được trực tiếp rang, xay, pha chế thủ công. Không chỉ dừng ở đó, tuần lễ hành trình cà phê toàn cầu sẽ tái hiện một không gian thưởng thức cà phê đầy chất thơ ngay trên toa tàu tại ga Đà Lạt, hứa hẹn trở thành điểm check-in "hot" trong mùa lễ hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT tỉnh Lâm Đồng cho biết tháng 12 là thời điểm địa phương tổ chức chuỗi hoạt động mang tầm quốc tế xoay quanh chủ đề cà phê, nhằm khẳng định mạnh mẽ thương hiệu cà phê Lâm Đồng tại các địa bàn trọng điểm.

"Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch, thu hút du khách và kêu gọi các nhà đầu tư đến với tỉnh Lâm Đồng", bà nói.

Lễ hội di sản cà phê toàn cầu lần đầu tiên sẽ tổ chức tại Lâm Đồng nhằm tôn vinh hạt cà phê Việt ẢNH: HOÀNG NGUYỄN

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng giám đốc TNI King Coffee cũng nhận định lễ hội di sản cà phê toàn cầu 2025 không chỉ tôn vinh giá trị cà phê Việt Nam mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, thúc đẩy ngành cà phê phát triển theo mô hình công nghiệp sáng tạo và mở ra các cơ hội hợp tác, đầu tư, xuất khẩu mới.

Bà Thảo nhấn mạnh: "Tôi tin rằng lễ hội sẽ sớm trở thành thương hiệu thường niên, đóng góp thiết thực cho kinh tế địa phương và lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là một bước quan trọng để định vị Đà Lạt như điểm đến cà phê quốc tế, thu hút du khách toàn cầu trong mùa lễ hội cuối năm".