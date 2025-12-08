Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sạt lở sụp đổ nhà, 35 hộ dân cần mái ấm mới

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
08/12/2025 07:54 GMT+7

UBND xã Tuy An Tây, Đắk Lắk kiến nghị xây khẩn cấp khu tái định cư khoảng 50 tỉ đồng cho 35 hộ dân phải rời khỏi khu vực sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

NGƯỜI DÂN KHÔNG DÁM VỀ NHÀ

Sau đợt mưa lớn kéo dài, khu vực xóm Lớn, thôn Vĩnh Xuân (xã Tuy An Tây, Đắk Lắk; thuộc H.Tuy An, Phú Yên cũ) trở thành điểm nóng sạt lở với mức độ nguy hiểm chưa từng có. Khu vực này gần núi nên mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước cuốn gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nền đất bị nước ngầm khoét rỗng, hàng chục căn nhà nứt toác, thậm chí đổ sập hoàn toàn, đường vào thôn xuất hiện hàm ếch. Toàn bộ khu xóm Lớn với 35 hộ dân, 119 nhân khẩu đã phải sơ tán trong tình trạng khẩn cấp.

Chị Lê Thị Trinh (35 tuổi, thôn Vĩnh Xuân) cho biết thời điểm xảy ra sự cố, gia đình chị phải rời nhà không kịp mang theo đồ đạc gì. "Chiều 19.11, tường nhà bất ngờ xuất hiện các vết rạn lớn, rồi nghe tiếng đất đá dịch chuyển mạnh. Chúng tôi vội vã bế con chạy ra ngoài. Một số nhà xung quanh sụp đổ ngay sau đó. Người dân quá sợ hãi nên báo chính quyền và được đưa đến nhà văn hóa thôn tránh trú", chị Trinh kể lại.

Sạt lở nghiêm trọng tại Tuy An Tây: 35 Hộ dân cần tái định cư khẩn cấp - Ảnh 1.

Nhà người dân tại xóm Lớn (thôn Vĩnh Xuân, xã Tuy An Tây) bị sập hoàn toàn do sạt lở đất vào chiều 19.11

ẢNH: LÊ TRINH

Sạt lở nghiêm trọng tại Tuy An Tây: 35 Hộ dân cần tái định cư khẩn cấp - Ảnh 2.

Đường bê tông dẫn vào xóm Lớn bị sụt lún nghiêm trọng

ẢNH: LÊ TRINH

Theo UBND xã Tuy An Tây, 35 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở ở xóm Lớn không dám trở về nhà vì nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Khu vực này đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới, nền đất liên tục trượt xuống từng mảng, trong khi tuyến đường bê tông dẫn vào thôn đã bị sụp lún, chia cắt cục bộ. Việc quay lại nhà cũ hiện được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Chính quyền địa phương kiên quyết không cho người dân quay lại nhà cũ bởi nguy cơ sạt lở còn rất cao.

MONG CÓ NHÀ MỚI TRƯỚC TẾT

Ngay sau khi sơ tán các hộ dân, chính quyền xã bố trí lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cho bà con thôn Vĩnh Xuân. Ông Phan Quang Phi, đại diện UBND xã Tuy An Tây, cho biết địa phương đã có văn bản gửi UBND tỉnh kiến nghị hỗ trợ khoảng 50 tỉ đồng để xây dựng khu tái định cư mới cho 35 hộ dân thôn Vĩnh Xuân. Qua khảo sát, người dân đề xuất chọn khu vực Trạng Én, giáp ranh giữa xã Tuy An Tây và xã Tuy An Nam. Đây là khu đất tương đối bằng phẳng, cách điểm sạt lở khoảng 1,5 km và đủ điều kiện để bố trí tái định cư lâu dài.

Sạt lở nghiêm trọng tại Tuy An Tây: 35 Hộ dân cần tái định cư khẩn cấp - Ảnh 3.

Tường nghiêng ngả, sân nhà người dân nứt toác do sạt lở, sụt lún đất

ẢNH: LÊ TRINH

Sạt lở nghiêm trọng tại Tuy An Tây: 35 Hộ dân cần tái định cư khẩn cấp - Ảnh 4.

Nhà của người dân bị nứt, sụp tường có thể sập xuống bất cứ lúc nào

ẢNH: LÊ TRINH

"Địa phương đã tiến hành họp thôn và 35 hộ dân. Theo đó, người dân đề xuất chọn khu vực Trạng Én và được xã thống nhất. Sau khi tạm trú tại nhà văn hóa thôn, bà con đề xuất xin về ở nhờ nhà người thân trong thời gian chờ được bố trí tái định cư", ông Phi nói.

Trong thời gian chờ chủ trương và kinh phí, UBND xã đã liên hệ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Sông Cầu hỗ trợ mỗi hộ dân một nhà bạt trung đội để có chỗ chứa đồ và trú tạm. Các đoàn thiện nguyện cũng liên tục về hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồng thời đóng góp kinh phí giúp những hộ có nhà bị sập hoàn toàn sau này có điều kiện xây dựng lại. "Chúng tôi rất mong dự án tái định cư được triển khai sớm nhất để người dân có thể xây nhà xong trước tết, yên tâm lao động, ổn định đời sống trở lại sau biến cố thiên tai", chị Trinh nói.

Xem thêm bình luận