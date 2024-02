Sau khi ăn xong, hãy thử làm điều này chỉ 10 phút

Sau đây, huấn luyện viên thể hình Ellen Thompson, làm việc tại Phòng tập thể hình Blink Fitness Blink Fitness (Mỹ), chia sẻ nhiều ưu điểm của việc đi bộ sau bữa ăn.



Chuyên gia Thompson cho biết: Thực hành nhiều thói quen tốt có thể kéo dài thêm nhiều năm tuổi thọ và giúp bạn tránh được nhiều bệnh mạn tính. Vì vậy, hãy tự cứu mình và bắt đầu đứng lên sau bữa trưa và bữa tối. Sau đây là những lợi ích của việc đi bộ 10 phút sau bữa ăn.

Sau bữa tối thịnh soạn, có thể bạn sẽ tìm một góc yêu thích để ngồi và thư giãn với bộ phim yêu thích hoặc lướt điện thoại Shutterstock

Cải thiện tiêu hóa

Chuyên gia Thompson giải thích: Đi bộ hỗ trợ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy sự di chuyển của thức ăn qua hệ thống tiêu hóa. Nó giúp ngăn ngừa chứng khó tiêu và đầy hơi bằng cách kích thích các cơ của đường tiêu hóa.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Sports Medicine cho thấy đi bộ một đoạn ngắn sau khi ăn có thể làm giảm lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Chuyên gia Thompson cho biết: Đi bộ sau bữa ăn có thể giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách tăng cường hấp thu đường vào cơ bắp. Điều này đặc biệt có lợi cho người bệnh tiểu đường.

Quản lý cân nặng

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa International Journal of General Medicine cho thấy đi bộ ngay sau bữa ăn giảm cân tốt hơn là đi bộ một giờ sau bữa ăn.

Theo chuyên gia Thompson, đi bộ ngắn thường xuyên, đặc biệt là sau bữa ăn, góp phần đốt cháy calo. Theo thời gian, điều này có thể giúp kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa tăng cân do ít vận động.

Nhưng bạn có biết rằng, dành 10 phút sau bữa ăn để đi bộ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe Shutterstock

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Chuyên gia Thompson cho hay: Đi bộ giúp tăng cường lưu thông máu và tăng cường sức khỏe của tim. Sau bữa ăn, nó giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Nâng cao tâm trạng và sức khỏe tổng thể

Chuyên gia Thompson nói: Hoạt động thể chất, ngay cả trong thời gian ngắn, sẽ giải phóng "hoóc môn hạnh phúc" endorphin. Đi bộ ngắn sau bữa ăn có thể giúp giảm bớt căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao sức khỏe tinh thần tổng thể.

Giúp ngủ ngon hơn

Chuyên gia Thompson chia sẻ: Hoạt động thể chất thường xuyên, bao gồm đi bộ ngắn sau bữa ăn, có thể góp phần nâng cao chất lượng giấc ngủ. Nó giúp điều chỉnh nhịp sinh học và thúc đẩy giấc ngủ đêm ngon giấc hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia Thompson cũng nhấn mạnh, hoạt động thể chất thường xuyên suốt cả ngày là rất cần cho sức khỏe tổng thể. Hãy đặt mục tiêu ít nhất 150 phút tập luyện cường độ vừa phải mỗi tuần, theo Eat this, Not that.