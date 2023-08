Sau VinFast, VNG đăng ký niêm yết tại Mỹ

Theo thông tin từ Bloomberg, ngày 24.8 công ty cổ phần VNG thông báo đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ.

VNG có kế hoạch chào bán gần 22 triệu cổ phiếu trong đợt IPO ở Nasdaq. Trong hồ sơ nộp lên nhà chức trách Mỹ ngày 23.8, hai người sáng lập là ông Lê Hồng Minh và Vương Quang Khải vẫn sẽ kiểm soát công ty. VNG sở hữu 49% cổ phần của VNG Corp, công ty điều hành tại Việt Nam.

Tiền thân của VNG Corp là Vinagame, bắt đầu hành trình với tư cách nhà phát hành trò chơi trực tuyến vào năm 2004. Công ty phát triển trò chơi riêng, cũng như phát hành phiên bản Việt Nam của các trò chơi đình đám quốc tế.

Dần dần, VNG Corp mở rộng sang nhiều lĩnh vực như chia sẻ âm nhạc, xem video, nhắn tin, cổng thông tin và thanh toán di động. Công ty đã cân nhắc việc IPO ở Mỹ ít nhất là từ năm 2017.

Theo một tuyên bố, ứng dụng nhắn tin Zalo của VNG Corp đã vượt qua Facebook Messenger của Meta để trở thành nền tảng trò chuyện được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam kể từ năm 2020. Zalo có 75 triệu người dùng hoạt động hằng tháng.

Hiện VNG vẫn xem trò chơi điện tử là mũi nhọn trong kế hoạch mở rộng toàn cầu, đồng thời tìm cách tăng thêm doanh thu từ các sản phẩm trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.

Động thái của VNG diễn ra sau khi nhà sản xuất xe điện VinFast đã có màn ra mắt thành công trên sàn Nasdaq. VinFast đã sáp nhập với công ty Black Spade Acquisition theo hình thức SPAC, với mức định giá sau sáp nhập là 23 tỉ USD.

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc. là các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này của VNG. Quy mô giao dịch và khoảng giá chào bán hiện chưa được xác định.