Shakira, Justin Bieber, BTS nhận cát sê bao nhiêu khi biểu diễn tại World Cup 2026?

Biểu diễn miễn phí vì mục đích thiện nguyện

Sau chương trình biểu diễn giữa trận đầu tiên trong lịch sử chung kết FIFA World Cup, nhiều người tin rằng dàn nghệ sĩ hạng A sẽ nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Thế nhưng trên thực tế, Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber cùng các nghệ sĩ khác đều biểu diễn hoàn toàn miễn phí để gây quỹ từ thiện.

Các nghệ sĩ góp mặt tại sân khấu giữa trận chung kết World Cup 2026 đều không nhận cát sê, thay vào đó chung tay gây quỹ hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới Ảnh: Reuters

Theo xác nhận từ Global Citizen và FIFA, sáng kiến từ thiện này nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và thể thao cho trẻ em trên toàn thế giới, vì vậy không nghệ sĩ nào tham gia chương trình biểu diễn giữa trận chung kết World Cup ngày 19.7 nhận cát sê.

Thay vào đó, các nghệ sĩ chấp nhận biểu diễn miễn phí để góp mặt trong một dấu mốc lịch sử, khi lần đầu tiên truyền thống biểu diễn giữa trận vốn nổi tiếng tại Mỹ được đưa vào sự kiện thể thao được yêu thích nhất hành tinh.

Trước khi đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỉ số 1-0 để lên ngôi vô địch World Cup 2026, hàng loạt nghệ sĩ quốc tế đã cùng nhau mang đến một sân khấu được đánh giá là mang đậm tính toàn cầu.

Mở màn chương trình, Madonna xuất hiện đầy ấn tượng khi lái xe tiến vào sân vận động trong phần trình diễn ca khúc Music, cùng hai huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo và Ronaldinho. Tiếp nối sân khấu, BTS gồm các thành viên RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jung Kook khuấy động bầu không khí với bản hit đình đám Dynamite. Sau phần xuất hiện ngắn của hai diễn viên Jason Sudeikis và Brendan Hunt trong loạt phim Ted Lasso để giới thiệu tiết mục tiếp theo, Justin Bieber mang đến không gian lắng đọng với ca khúc Everything Hallelujah.

Shakira sau đó kết hợp cùng Burna Boy trong màn trình diễn ca khúc Dai Dai, với sự hỗ trợ của nhóm vũ công Ghetto Kids. Tiết mục tiếp tục được nối dài bởi dàn hợp xướng thiếu nhi PS22 Chorus, đồng hành cùng Chris Martin - trưởng nhóm Coldplay và cũng là người phụ trách xây dựng chương trình biểu diễn giữa trận.

Không chỉ tạo nên dấu ấn lịch sử, chương trình còn góp phần gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện. Theo ban tổ chức, 1 USD từ mỗi vé bán ra của World Cup sẽ được trích vào quỹ từ thiện.

Trước đó, trong bài đăng trên Instagram ngày 14.5, FIFA và Global Citizen cho biết: "Lần đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup, chương trình biểu diễn giữa trận sẽ đồng hành cùng Quỹ giáo dục FIFA Global Citizen, sáng kiến đặt mục tiêu quyên góp 100 triệu USD nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng và bóng đá cho trẻ em trên khắp thế giới".

Màn trình diễn giữa trận chung kết World Cup 2026 không chỉ đánh dấu bước ngoặt mới trong lịch sử giải đấu mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của âm nhạc có thể vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí, trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị nhân văn và góp phần hỗ trợ trẻ em trên toàn thế giới.