Singapore và Indonesia vắng trụ cột trước trận ‘đại chiến’ ASEAN Cup, ai nắm ưu thế?

Indonesia đến Singapore sớm hơn dự kiến, tìm cách thoát áp lực vì trận thua đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Indonesia đã thay đổi kế hoạch khi di chuyển đến Singapore ngày 5.8, họ dự kiến sẽ trở lại tập luyện trong ngày hôm nay (6.8) và có thể chỉ tập một buổi tại sân Jalan Besar ở Kallang, để chuẩn bị cho trận quyết đấu với đội tuyển Đảo quốc sư tử vào tối 7.8, theo CNN Indonesia.

Đội tuyển Indonesia bế tắc toàn tập ở trận thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-3 tối 3.8 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trước đó, sau trận thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-3 tối 3.8, không khí nội bộ đội tuyển Indonesia rất nặng nề. Họ chỉ tập hồi phục tại khách sạn và nghỉ ngơi để tiêu hóa cú sốc trong ngày 4.8. Sau đó, HLV John Herdman quyết định để cả đội sớm bay sang Singapore, tránh xa áp lực và sự chỉ trích từ giới truyền thông trong nước cũng như từ dư luận.

"Đây được xem là liệu pháp tâm lý để giúp các cầu thủ Indonesia sớm ổn định lại tinh thần sau cú sốc quá nặng", cũng theo CNN Indonesia.

Về mặt lực lượng, sau trận thua đội tuyển Việt Nam, HLV Herdman cũng xác nhận tiền vệ chủ chốt Marselino Ferdinan của đội tuyển Indonesia đã chính thức nói lời chia tay ASEAN Cup 2026 vì chấn thương không kịp hồi phục.

Trung vệ Justin Hubner chưa xác nhận, nhưng trên thực tế cầu thủ này cũng không còn cơ hội góp mặt với đội tuyển xứ vạn đảo để thi đấu tại giải cho dù đội nhà có tiến vào trận chung kết. Lý do, Hubner đã bị CLB Fortuna Sittard (Hà Lan) cấm cửa trở về nước thi đấu, và cũng như bản thân cầu thủ này bỏ qua quyết định trở về Indonesia thi đấu cho CLB Persija Jakarta, với đề nghị chuyển nhượng có giá trị "vài triệu USD", theo CNN Indonesia.

Ngoài 2 sự thiếu vắng này, đội tuyển Indonesia hiện còn 24 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn. HLV Herdman sẽ gút danh sách còn 23 người để chuẩn bị đấu với Singapore.

Có tin, thủ môn số 1 Nadeo Argawinata có thể bị loại khỏi danh sách, vì bị áp lực quá lớn do sự chỉ trích từ người hâm mộ Indonesia, do để mắc lỗi ở các bàn thua trong trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Singapore tìm kiếm lợi thế sân nhà

Trong khi đó, đội chủ nhà Singapore sẽ thiếu vắng tiền vệ gốc Nhật Bản, Kyoga Nakamura, vì án treo giò do tích lũy đủ số thẻ phạt. Đây sẽ là bài toán hóc búa để HLV Gavin Lee tìm lời giải nhằm củng cố lại khu vực giữa sân của đội bóng Đảo quốc sư tử.

Nakamura đã thi đấu chính trong cả 3 trận vòng bảng của Singapore, nhưng nhận tổng cộng 2 thẻ vàng ở trận thắng Timor Leste tỷ số 2-0 và hòa đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-0, khiến phải nghỉ thi đấu trận tiếp theo.

Trong trận quyết đấu với Indonesia, đội tuyển Singapore sẽ có ưu thế sân nhà và các CĐV cuồng nhiệt trên sân Jalan Besar có sức chứa 16.000 chỗ ngồi.

Ngoài ra, đội bóng của HLV trẻ nhất tại ASEAN Cup 2026, Gavin Lee (mới 35 tuổi), cũng chỉ cần một trận hòa là đủ để lấy vé cùng đội tuyển Việt Nam tiến vào bán kết. Niềm tin từ trận hòa (tỷ số 0-0) trước đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình, đang củng cố sức mạnh cho đội tuyển Singapore sẽ vượt qua đối thủ Indonesia trong trận đấu quyết định ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.