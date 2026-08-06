Sao nhập tịch Indonesia Thom Haye lần đầu thừa nhận thua tâm phục khẩu phục: ‘Việt Nam quá hay!’

Đội tuyển Việt Nam phản công sắc bén và hiệu quả, đánh gục mọi nỗ lực của Indonesia

Khác với một số đồng đội như Justin Hubner hay Rizky Ridho đưa ra các lời phát biểu và bình luận có phần "cay cú". Thom Haye đã thể hiện sự điềm tĩnh và công tâm hơn, khi thừa nhận Indonesia đã thua đối thủ lớn nhất khu vực là đội tuyển Việt Nam một cách tâm phục khẩu phục.

Thom Haye hiện dẫn đầu danh sách các cầu thủ có số lần tạo ra đường chuyền quyết định nhiều nhất tại ASEAN Cup 2026, hiện lên đến 14 đường chuyền. Tiền vệ Hoàng Đức của đội tuyển Việt Nam xếp thứ ba với 10 đường chuyền. Nhưng ở các pha kiến tạo thành bàn, cả Thom Haye và Hoàng Đức hiện đều có cùng 3 kiến tạo.

Thom Haye (trái) lần đầu tiên phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam quá hay khi thắng Indonesia tỷ số 3-0 ngày 3.8 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Họ chơi phản công cực kỳ hay, hiệu quả và rất sắc bén. Những pha lên bóng đều mang lại kết quả ngay lập tức. Điều đó chứng tỏ, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng và đã luôn đưa chúng tôi rơi vào tình thế đầy khó khăn", Thom Haye chia sẻ trong cuộc phỏng vấn riêng trên website của giải ASEAN Cup ngày 6.8, khi bình luận về trận thua mới đây của Indonesia trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà.

"Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Tôi nghĩ, họ đã ghi bàn thắng thứ nhất và thứ hai đều nhờ những pha phản công rất hay. Sau đó, chúng tôi đã nỗ lực thi đấu quyết liệt hơn, nhưng rốt cuộc lại để lọt lưới tiếp bàn thứ ba không đáng có. Chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, nhưng thật không may, chúng tôi đã không thể xoay chuyển được tình thế. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu một trận vượt trội chúng tôi về mọi mặt, tôi phải công nhận điều đó", Thom Haye cho biết thêm.

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Từ đánh giá của Thom Haye, CNN Indonesia cho rằng, việc nhìn ra điểm yếu và thừa nhận thất bại nặng nề trước đội tuyển Việt Nam, có thể giúp các cầu thủ Indonesia thực sự đặt chân trở lại mặt đất. Và bình tâm hơn, để hướng đến trận then chốt gặp Singapore (ngày 7.8) để tìm lại hương vị chiến thắng và tiếp tục hành trình ở ASEAN Cup 2026.

"Thom Haye đã nhấn mạnh đến sự hiệu quả của các cầu thủ Việt Nam trong việc triển khai các pha phản công nhanh và sắc bén. Trong khi đó, các đợt tấn công của "Garuda" (biệt danh của tuyển Indonesia) tạo ra lại không được tận dụng một cách hoàn hảo.

Điều này, rõ ràng là cần phải cải thiện, các học trò của HLV John Herdman cần nỗ lực tập luyện hơn nữa và tập trung vào việc thi đấu trên sân cỏ, hơn là sa đà vào những cuộc "đấu đá" trên mạng xã hội để xem ai hơn ai", CNN Indonesia kết luận.

Trận thua nặng nề trước đội tuyển Việt Nam, hiện đẩy đội tuyển Indonesia rớt xuống vị trí thứ 3 ở bảng A với 6 điểm, xếp sau đội tuyển Việt Nam và Singapore (có cùng 7 điểm), chia nhau hai vị trí dẫn đầu được xác định lần lượt bởi hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +3).

Ở lượt cuối, đội tuyển Indonesia buộc phải thắng Singapore mới giành vé đi tiếp, hòa hoặc thua họ sẽ bị loại. Trong khi, đội tuyển Việt Nam gặp Campuchia (cùng lúc 20 giờ ngày 7.8) trên sân nhà, chỉ cần một chiến thắng nhẹ nhàng là đủ đi tiếp và giành cả ngôi đầu bảng.