Ngày 27.11, theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, ngày 19.11 vừa qua UBND TP.HCM có Công văn số 11478 của gửi đến Sở GD-ĐT và các sở ban ngành khác nêu rõ thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm:

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện có; Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và đặc điểm, tình hình thực tiễn của thành phố.

Xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, trong đó, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc bảo đảm phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, không bỏ sót hoặc trùng lắp nhiệm vụ.

Rà soát, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp nhân sự, biên chế, vị trí việc làm, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan sau sắp xếp theo quy định.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở GD-ĐT đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn ẢNH: NHẬT THỊNH

UBND TP cũng giao nhiệm vụ Sở Nội vụ thẩm định phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn và tham mưu UBND TP trình HĐND TP xem xét, quyết nghị các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền tại kỳ họp tháng 12. Và tham mưu UBND TP ban hành các văn bản có liên quan theo thẩm quyền trước ngày 30.12.

Trước đó, Công văn 619 của UBND TP.HCM ra ngày 9.11 ban hành kế hoạch về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nội dung yêu cầu các sở ban ngành, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống hành chính nhà nước phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hành chính cấp xã theo hướng hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm không chồng chéo, không bỏ trống nhiệm vụ.

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, chuyển giao những nhiệm vụ, dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết trực tiếp thực hiện cho khu vực ngoài nhà nước theo quy định…

Ở văn bản này, UBND TP.HCM giao nhiệm vụ Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu hoàn thành sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; Sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thường xuyên công lập trên địa bàn. Kết quả của nhiệm vụ này quy định là văn bản hoặc báo cáo đề xuất hoàn thành trong năm 2026.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao nhiệm vụ Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành TP sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc TP. Hoàn thành việc sắp xếp theo quy định trong tháng 4.2027.

Sở GD-ĐT phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu hoàn thành sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vào tháng 8 vừa qua TP.HCM đã thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục từ mầm non cho đến THPT. Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, địa phương này giảm 704/2.188, chiếm tỷ lệ 32,18% cơ sở giáo dục sau quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập. Xét quy mô tổng thể, TP.HCM là địa phương giảm cơ sở giáo dục đứng thứ 5 trên toàn quốc.

Cụ thể, cấp mầm non giảm 268/706 cơ sở giáo dục, tỷ lệ 37,96%; Cấp tiểu học giảm 284/790 cơ sở giáo dục, tỷ lệ 35,94%; cấp THCS giảm 137/461 cơ sở giáo dục, tỷ lệ 29,72%; trung tâm GDTX-GDNN giảm 15/41 đơn vị, tỷ lệ 36,59%. Còn 176 đơn vị ở cấp THPT thực hiện tổ chức lại trên cơ sở phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 điều 3 Nghị định 299 của Chính phủ quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện nay ngành GD-ĐT TP.HCM vận hành với quy mô 1.484 cơ sở giáo dục công lập.