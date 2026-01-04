Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Số vụ và số người chết vì tai nạn ở TP.HCM cao nhất cả nước

Trần Cường
Trần Cường
04/01/2026 18:23 GMT+7

Trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch 2026, TP.HCM là địa phương có số vụ tai nạn giao thông và số người chết vì tai nạn cao nhất cả nước.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch 2026 (từ 1 - 4.1) toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông khiến 94 người chết và 154 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025 giảm 45 vụ (giảm 18,67%), giảm 44 người chết (giảm 31,88%), tăng 17 người bị thương (tăng 12,41%).

Cục CSGT cho hay, toàn bộ số vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Các tuyến đường sắt, đường thủy không ghi nhận tai nạn.

Thống kê cho thấy, các địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất, gồm: TP.HCM 34 vụ, Đồng Nai 15 vụ, Hà Nội 13 vụ, Phú Thọ 12 vụ, Hải Phòng 10 vụ, Thanh Hóa 10 vụ, Đà Nẵng 8 vụ, Lâm Đồng 8 vụ, Bắc Ninh 7 vụ, Tây Ninh 7, Đồng Tháp 7 vụ; Hưng Yên 6 vụ…

TP.HCM cũng dẫn đầu về số người tử vong vì tai nạn giao thông với 17 người, Đồng Nai 11 người, Hà Nội 9 người, Phú Thọ 7 người, Tây Ninh 7 người, Đà Nẵng 5 người, Bắc Ninh 5 người, Thanh Hóa 4 người, Lào Cai 4 người và Hưng Yên 4 người.

Theo Cục CSGT, công an các địa phương đã làm rõ nguyên nhân 160/196 vụ tai nạn. Trong đó phần lớn các vụ tai nạn xảy ra là do tài xế không chú ý quan sát để giảm tốc độ đến mức an toàn gây tai nạn 41 vụ (25,63%); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định 34 vụ (21,25%); chuyển hướng không đúng quy định 19 vụ (11,88%); vượt xe không đúng quy định 11 vụ (6,88%); không chấp hành quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước 10 vụ (6,25%); sử dụng bia rượu 6 vụ (3,75%)…

Cục CSGT cho hay, thống kê riêng ngày 4.1, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn khiến 19 người chết và 30 người bị thương.

Về công tác xử lý vi phạm, trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026, công an toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 12.303 trường hợp vi phạm; tạm giữ 107 xe ô tô, 4.196 xe mô tô, 148 phương tiện khác; tước 486 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm 2.227 trường hợp.

Số vi phạm, Cục CSGT thống kê có 3.881 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2.046 trường hợp vi phạm tốc độ, 2 trường hợp vi phạm về ma túy, 101 trường hợp chở quá tải trọng, 55 trường hợp quá khổ giới hạn, 35 trường hợp chở quá số người quy định, 106 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe…

