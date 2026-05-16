Somalia lại bị nạn đói đe dọa

Các cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết một số khu vực ở miền nam Somalia đang có nguy cơ bị nạn đói nếu viện trợ không được tăng cường nhanh chóng.

Tình trạng thiếu lương thực là do hạn hán cộng với tình trạng bất ổn kéo dài gây ra.

Ông George Conway, Phó đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cho biết: “Ngoài những tác động tích lũy của việc gia tăng tần suất và cường độ của các cú sốc khí hậu, bao gồm hạn hán và mưa thất thường, xung đột và bất ổn kéo dài trên khắp đất nước, cùng các đợt bùng phát dịch bệnh liên tục, Somalia đang phải đối mặt với giá lương thực và nhiên liệu tăng vọt do cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, và sự sụt giảm mạnh viện trợ nhân đạo, phản ánh xu hướng toàn cầu”.

Một em bé người Somalia đang được kiểm tra tình trạng suy dinh dưỡng tại bệnh viện Baidoa (Somalia), ngày 29.4.2026 ẢNH: REUTERS

Somalia là một trong những quốc gia mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất thế giới do hạn hán, xung đột và nghèo đói. Lần gần đây nhất nước này trải qua nạn đói là vào năm 2011; khi đó 1/4 triệu người đã chết.

Quốc gia này lại suýt rơi vào nạn đói vào năm 2017 và 2022. Hiện nay, tại một quận của Somalia, hơn 37% trẻ em đang bị suy dinh dưỡng cấp tính.

Đó là theo số liệu từ hệ thống giám sát nạn đói toàn cầu mang tên Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn.

Người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Ricardo Pires, cho biết 1,9 triệu người đang ở mức độ đói khẩn cấp: “Ở Somalia ngày nay, nạn đói không chỉ đơn thuần là vấn đề bụng đói. Đó là cuộc chiến sinh tồn của trẻ em trước bệnh tật, mất nhà cửa và sự sụp đổ của các dịch vụ cơ bản”.

Phó đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết nguồn tài trợ hiện tại cho Somalia chỉ ở mức khoảng 15%, nhưng nạn đói vẫn có thể được ngăn chặn bằng các hành động nhân đạo nhanh chóng và quy mô lớn, là điều mà ông gọi là cơ hội nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong những tuần tới.