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    Sử dụng điện thoại nơi công cộng, nên có ý tứ

    Trần Thị Thanh Thảo
    Trần Thị Thanh Thảo
    (P.Chánh Hưng, TP.HCM)
    Hôm rồi, tranh thủ sáng sớm, tôi ghé kiểm tra sức khỏe ở một cơ sở y tế tại P.Chợ Quán, TP.HCM. Không khí tương đối yên tĩnh bởi phần lớn bệnh nhân từ các tỉnh xa lên chờ khám và đang tranh thủ nghỉ ngơi.

    Thế nhưng, không gian ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi những âm thanh hỗn tạp, chói tai phát ra từ chiếc điện thoại của một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Ngả lưng trên dãy ghế trong khu vực chờ, tay cầm điện thoại và mắt dán chặt vào màn hình, người này vô tư mở loa ngoài hết cỡ để xem hết video ngắn này đến video khác. Tiếng nhạc xen lẫn tiếng cười cợt vang lên ong ong...

    Tình trạng này hiện không hiếm. Trong thang máy bệnh viện, tại trạm xe buýt, hay các dãy ghế công cộng, dễ dàng bắt gặp những người mở loa ngoài hết công suất khi xem clip, gọi video qua mạng xã hội. Thậm chí ngay tại môi trường công sở, không ít người vẫn thản nhiên mở loa nghe nhạc, xem phim hay đàm thoại riêng tư trong giờ nghỉ trưa.

    Sử dụng điện thoại nơi công cộng, nên có ý tứ- Ảnh 1.

    Người dùng nên ý tứ khi xem video trên điện thoại ở nơi công cộng

    ẢNH: THANH THẢO

    Thiết nghĩ, người dùng điện thoại nên có ý tứ. Đừng xem nơi công cộng như không gian riêng của mình, mỗi người hoàn toàn có thể ứng xử lịch sự bằng việc đeo tai nghe khi xem video, nghe nhạc hay học tập chốn đông người; nghe gọi với âm lượng vừa phải, hoặc di chuyển ra nơi vắng để nói chuyện dài, vừa giữ trật tự chung vừa bảo đảm tính riêng tư.

    Sự tinh tế, văn minh tôn trọng cộng đồng không nằm ở những điều to tát, mà bắt đầu từ chính hành động kiểm soát âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại.

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