Sửa xe miễn phí cho dân vùng lũ ở Huế trong nửa tháng

Ngày 2.11, đại diện hệ thống xe máy Đại Nam cho biết trước tình hình ngập lụt lịch sử vừa diễn ra ở TP.Huế, số lượng xe máy ngập nước, bị hư hỏng là rất lớn nên đơn vị đã lập tức triển khai chương trình "Hỗ trợ sửa chữa xe vùng lũ, đồng hành cùng bà con tại TP.Huế".

Phía trước 1 cửa hàng xe máy Đại Nam vẫn còn bùn đất, cửa hàng này đã nhận xe của khách để sửa chữa ẢNH: THANH LỘC

Theo đó, đơn vị này sẽ tăng cường nhân sự tại 4 cơ sở của hệ thống xe máy trên đường Nguyễn Văn Linh, đường An Dương Vương, đường Lý Thái Tổ và đường Yết Kiêu; hỗ trợ lưu động chở xe tại điểm ngập lụt về cửa hàng; kéo dài thời gian làm việc tại cửa hàng đến 8 giờ tối hằng ngày.

Các xe tải được huy động để chở xe máy từ điểm ngập lụt về cửa hàng sửa chữa ẢNH: THANH LỘC

Đơn vị sẽ miễn phí toàn bộ tiền công sửa chữa do xe bị ngập nước; giảm 10% giá phụ tùng với các xe cần phải thay thế…

Công nhân của cửa hàng xe máy phải kéo dài thời gian làm việc hằng ngày đến 8 giờ tối mới nghỉ ẢNH: THANH LỘC

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện hệ thống xe máy Đại Nam cho biết họ sẽ kéo dài chương trình này trong vòng nửa tháng (từ 1.11 đến ngày 15.11). "Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn 100% để được đồng hành cùng bà con, không chỉ trong phạm vi dịch vụ mà còn bằng tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay hướng về miền Trung sau mưa lũ. Chỉ là do số lượng xe ngập lụt rất lớn, nhiều khi khách hàng cũng phải chấp nhận chờ đợi", vị đại diện này cho biết.



