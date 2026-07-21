'Sức chịu đựng và sự hy sinh của mẹ Thứ thật quá vĩ đại'

Những ngày tháng 7, khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng) đón hàng nghìn người dân, cựu chiến binh và du khách từ khắp mọi miền đất nước đến dâng hương, tưởng niệm.

"Chỉ một người con hy sinh đã là nỗi đau xé lòng"

Giữa không gian trang nghiêm, nhiều người lặng đi trước câu chuyện về người mẹ có 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Có người đứng rất lâu trước những dòng tư liệu, có người khẽ lau nước mắt khi nhìn những kỷ vật còn lưu giữ, như thể mỗi hiện vật đều đang kể lại một phần ký ức đau thương nhưng đầy tự hào của dân tộc.

Mẹ Nguyễn Thị Thứ - người mẹ có 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại hy sinh trong các cuộc kháng chiến: Hình ảnh trưng bày tại không gian tưởng niệm bên trong quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng theo nguyên mẫu Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ - biểu tượng của sự hy sinh cao cả của những người mẹ Việt Nam trong chiến tranh.

Khối tượng đài bằng đá granite nặng khoảng 20.000 tấn được tạo hình như vòng tay người mẹ dang rộng ôm trọn các con, biểu tượng cho tình mẫu tử bao la, sự chở che và khát vọng đoàn tụ của dân tộc sau chiến tranh.

Hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ ngồi bên 9 bát cơm - biểu tượng cho 9 người con đã hy sinh - làm lay động lòng người: Hình ảnh trưng bày tại không gian tưởng niệm bên trong quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm đặc biệt khiến nhiều người xúc động nhất là không gian tưởng niệm nằm bên trong lòng tượng đài. Nơi đây ghi danh gần 50.000 Mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước, đồng thời lưu giữ hàng trăm kỷ vật chiến tranh, từ những lá thư, ba lô, cuốn sổ tay, huân chương đến nhiều hiện vật gắn với cuộc đời những người Mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ.

Chị Phạm Thị Kim Dung bật khóc nức nở khi đọc những thông tin về cuộc đời Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lặng người trước những dòng giới thiệu về Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ cùng những hiện vật được gìn giữ cẩn trọng, chị Phạm Thị Kim Dung (45 tuổi, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) không giấu được sự xúc động.

Đây là lần thứ 2 chị trở lại viếng quần thể tượng đài, nhưng cảm giác nghẹn ngào xúc động vẫn nguyên vẹn như lần đầu.

"Chỉ cần nghĩ một người mẹ mất đi một người con đã là nỗi đau như đứt từng khúc ruột. Vậy mà mẹ Thứ đã tiễn 12 người thân, gồm 9 người con, 2 người cháu và 1 con rể ra chiến trường rồi mãi mãi không trở về. Sức chịu đựng và sự hy sinh của mẹ thật quá vĩ đại", chị Dung nghẹn giọng.

Chị Phạm Thị Kim Dung nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ ngồi bên 9 bát cơm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người phụ nữ đến từ Nghệ An cho biết, mỗi lần đọc lại tư liệu về cuộc đời mẹ Nguyễn Thị Thứ hay ngắm nhìn những kỷ vật được trưng bày, nước mắt chị lại không thể kìm nén.

"Lần đầu đến tôi đã khóc. Lần thứ 2 quay lại vẫn vậy. Cứ nhìn thấy hình ảnh của mẹ, đọc những dòng chữ kể về cuộc đời mẹ là lòng tôi lại nghẹn lại", chị chia sẻ.

Chắp tay cúi đầu trước những hiện vật của mẹ Thứ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự đồng cảm ấy càng trở nên sâu sắc bởi trong gia đình chị cũng có người thân đã ngã xuống trong chiến tranh.

"Bác tôi là liệt sĩ. Bà nội mòn mỏi chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy hài cốt. Vì thế, trước câu chuyện của mẹ Thứ, tôi càng thấm thía nỗi đau của những người mẹ Việt Nam. Chỉ một người con hy sinh đã đau đớn khôn cùng, huống chi mẹ phải chịu đựng sự mất mát của 12 người thân", chị Dung xúc động.

Hiện vật của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ được lưu giữ cẩn trọng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo chị Dung, cứ vào tháng 7, chị lại cùng người thân vào đây viếng thăm quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng để thêm một lần thắp nén hương tri ân.

"Dù đã từng đến, tôi vẫn muốn quay lại để lặng lẽ ngắm những kỷ vật và nhớ về những con người đã hiến dâng điều quý giá nhất cho đất nước. Mỗi lần đến đây, tôi lại thấy mình biết ơn hơn cuộc sống hôm nay", chị nói.

Những giọt nước mắt tri ân trong lòng quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Vừa bước qua cổng, tôi đã nổi hết da gà"

Đứng lặng dưới chân Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, bà Nguyễn Thị Hạnh (60 tuổi, tỉnh Nghệ An) cũng không giấu được những giọt nước mắt.

Người phụ nữ vừa tự lái xe hàng trăm cây số từ Nghệ An vào Đà Nẵng cho biết cảm xúc đã ùa đến ngay từ khi bước qua cổng khu tượng đài.

Bà Nguyễn Thị Hạnh đọc kỹ những thông tin về cuộc đời của các Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Vừa bước vào là tôi đã thấy gai ốc nổi khắp người. Đứng trước tượng mẹ, trong lòng chỉ dâng lên niềm biết ơn vô hạn đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã ngã xuống vì Tổ quốc", bà Hạnh nghẹn ngào.

Khi tham quan khu trưng bày các kỷ vật của liệt sĩ và những hiện vật gắn với mẹ Nguyễn Thị Thứ, cảm xúc ấy càng trở nên mãnh liệt.

"Thật sự quá xúc động. Nhìn những kỷ vật còn lại, nghĩ đến biết bao con người đã hy sinh, biết bao gia đình mất đi người thân, tôi không cầm được nước mắt. Thế hệ chúng ta hôm nay có được cuộc sống hòa bình là nhờ sự đánh đổi bằng máu xương của rất nhiều người", bà nói.

Bà Nguyễn Thị Hạnh nức nở khi đọc các thông tin liên quan đến Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đây là lần đầu tiên bà Hạnh trực tiếp đến viếng quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Trước chuyến đi, bà đã nhiều lần đọc và tìm hiểu về cuộc đời mẹ Nguyễn Thị Thứ.

"Khi biết câu chuyện của mẹ, tôi đã rất xúc động. Nhưng chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy tượng đài, nhìn cánh tay mẹ vươn ra giữa không gian rộng lớn, nước mắt mới thực sự chảy xuống. Cảm giác ấy rất khó diễn tả bằng lời", bà Hạnh bật khóc.

Hình ảnh các Mẹ Việt Nam anh hùng cùng các thông tin liên quan được treo trang nghiêm trong lòng quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo bà Hạnh, chuyến đi lần này là hành trình tự lái xe để trải nghiệm, kết hợp tham quan nhiều địa danh lịch sử, văn hóa. Dù quãng đường dài, bà vẫn quyết tâm ghé Đà Nẵng để viếng mẹ.

"Tôi đã có tuổi nên muốn đi nhiều nơi để hiểu thêm về lịch sử, về văn hóa dân tộc. Nhưng điều thôi thúc nhất là được đến những địa chỉ đỏ, những nơi nhắc nhở thế hệ hôm nay phải biết tri ân những người đã hy sinh. Mẹ mất quá nhiều người con cho đất nước. Đứng trước mẹ, tôi thấy mình cần biết ơn và trân trọng hơn cuộc sống hòa bình hôm nay", bà Hạnh bày tỏ.

Cúi đầu tri ân những Mẹ Việt Nam anh hùng cùng các liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Giữa dòng người nối nhau vào dâng hương trong những ngày tháng 7, không ít người lặng lẽ cúi đầu thật lâu trước danh sách gần 50.000 Mẹ Việt Nam anh hùng được khắc ghi trong lòng tượng đài. Những lá thư chiến trường đã úa màu, chiếc ba lô bạc màu theo năm tháng hay những kỷ vật bình dị của các liệt sĩ vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Và mỗi tháng 7, dòng người tìm về nơi đây cũng là một cách để lòng biết ơn được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.