10 dấu hiệu cảnh báo bạn cần phải tập thể dục nhiều hơn

1. Ngủ không ngon

Nếu bạn sống vì caffein nhưng vẫn cảm thấy chệnh choạng suốt cả ngày, có thể bạn đã không ngủ đủ giấc. Một lý do khiến giấc ngủ của bạn bị ảnh hưởng? Không vận động đủ trong ngày.

Nếu bạn tập thể dục thường xuyên, bạn sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, khiến bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon giấc.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advances in Preventive Medicine đã phân tích mối quan hệ giữa giấc ngủ và tập thể dục và phát hiện ra rằng “hoạt động thể chất giúp cải thiện chất lượng và hiệu quả giấc ngủ”. Khi bạn tập thể dục vào ban ngày, chất lượng và thời lượng ngủ sâu của bạn sẽ được cải thiện.

2. Huyết áp cao

Cho dù bác sĩ đã cảnh báo bạn về tình trạng cao huyết áp trong lần khám gần đây nhất hay bạn tự kiểm tra tại hiệu thuốc, điều này cần được xem xét một cách nghiêm túc. Theo Mayo Clinic, “huyết áp của bạn càng cao và không kiểm soát được càng lâu thì thiệt hại càng lớn”.

Tăng cường sức mạnh cho tim là cách tốt nhất để kiểm soát huyết áp và đó chính là tác dụng của việc tập thể dục.

Mayo Clinic cho biết: "Trở nên năng động hơn có thể làm giảm huyết áp tâm thu của bạn - con số cao nhất trong kết quả đo huyết áp". Chỉ cần thêm 30 phút tập thể dục thường xuyên vào thói quen của bạn, bạn có thể tránh dùng thuốc huyết áp, theo Eat This, Not That!

3. Đau lưng dưới

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine đã phân tích nguyên nhân gây ra chứng đau thắt lưng. Trong hầu hết các trường hợp, thủ phạm là thiếu tập thể dục.

4. Luôn cảm thấy đói

Nếu bạn không vận động, cơ thể bạn sẽ không cần nhiều thức ăn. Nhưng nó có thể đánh lừa bạn nghĩ rằng nó không có đủ nhiên liệu. Nếu bạn thường xuyên thèm ăn nhưng lại không hoạt động, có thể là do cơ thể bạn đang sản xuất quá nhiều ghrelin, loại hormone khiến bạn cảm thấy đói.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Thể thao và Thuốc, một số nam giới tham gia được yêu cầu tập thể dục trong khi những người khác vẫn ít vận động. Nồng độ ghrelin và cảm giác thèm ăn của họ đã được phân tích và nghiên cứu phát hiện ra rằng tập thể dục có “tác dụng tích cực trong việc giảm cảm giác thèm ăn, liên quan đến giảm phản ứng ghrelin được acyl hóa theo thời gian”.

Không thể ngừng ăn? Có lẽ đã đến lúc bắt đầu vận động để bạn có thể điều chỉnh sự thèm ăn của mình.

5. Trải nghiệm thay đổi tâm trạng

Một nghiên cứu được công bố trên The Primary Care Companion quy tập thể dục để ổn định tâm trạng do tăng lưu thông máu và “ảnh hưởng đến trục dưới đồi-tuyến yên-thượng thận (HPA)”, hoặc phần não tạo ra phản ứng sinh lý của bạn với căng thẳng.

Tập thể dục giúp cơ thể bạn bình tĩnh và tâm trí bạn phản ứng hợp lý hơn trước những khó chịu hằng ngày.

6. Bị táo bón

Nếu bạn không vận động cơ thể thường xuyên, hệ tiêu hóa của bạn cũng không có động lực để tiếp tục vận động. Theo Trường Y Harvard (Mỹ), ruột kết phản ứng với sự kích thích và nếu bạn không tập thể dục, nó sẽ không được kích thích.

Khi cơ bắp của bạn săn chắc, chúng cũng có thể giúp tránh táo bón vì bạn cần chúng để hỗ trợ quá trình đi tiêu thành công. Nếu bạn đang đối mặt với chứng táo bón mạn tính, hãy thêm tập thể dục vào thói quen hàng ngày của bạn có thể giúp giảm bớt các triệu chứng.

7. Thở phì phò khi lên cầu thang

Nếu một bậc cầu thang cũng khiến bạn phải ngồi thụp xuống và thở phì phò, thì bạn nên tập thể dục thôi. Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và làm cho các công việc hằng ngày của cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.

Thêm vào các bài tập thể dục hằng ngày và bạn sẽ ngạc nhiên về cách phổi và tim của bạn xử lý các bậc tiếp theo của cầu thang.

8. Tiền tiểu đường

Nếu bác sĩ của bạn gần đây chẩn đoán bạn bị tiền tiểu đường, đừng hoảng sợ. Có những bước bạn có thể thực hiện cho sức khỏe của mình mà vẫn có thể đảo ngược chẩn đoán này. Một bước quan trọng là tập thể dục.

Hãy thực hiện theo chỉ định của bác sĩ để đối phó với chẩn đoán tiền tiểu đường của bạn, và phải thêm tập thể dục vừa phải vào thói quen của bạn.

9. Cảm thấy căng thẳng

Theo Trường Y Harvard, khi chịu đựng căng thẳng sinh lý, cơ thể sẽ gặp phải các triệu chứng về thể chất, bao gồm căng cơ, đau đầu, đau cổ, nghiến chặt hàm và tức ngực. Vận động cơ thể hoặc tham gia vào một buổi tập thể dục nhanh sẽ “thiết lập lại” phản ứng của cơ thể bạn đối với căng thẳng.

Mặc dù nguyên nhân gây ra căng thẳng của bạn có thể không biến mất, nhưng tập thể dục có thể loại bỏ hoặc giảm bớt các triệu chứng căng thẳng.

10. Bạn hay bị ốm

Nếu bạn cảm thấy mình bị cảm lạnh nhiều hơn bình thường trong năm nay, bạn có thể đổ lỗi cho lối sống ít vận động.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Thể thao và Sức khỏe đã nghiên cứu mối quan hệ giữa tập thể dục và hệ thống miễn dịch. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, "Tập thể dục cấp tính là một chất bổ trợ cho hệ thống miễn dịch giúp cải thiện hoạt động phòng thủ và sức khỏe trao đổi chất", theo Eat This, Not That!

Nghiên cứu cũng kết luận rằng “Tập thể dục thường xuyên cải thiện điều hòa miễn dịch, trì hoãn sự khởi phát của các rối loạn chức năng liên quan đến tuổi tác”.