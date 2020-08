3 lý do âm thầm khiến bạn tăng cân

Những cuộc hội họp với đồng nghiệp, ăn vặt và những buổi liên hoan, sinh nhật chắc chắn sẽ làm tăng kích cỡ vòng bụng. Thế nhưng, việc tăng cân không chỉ nằm ở những nguyên nhân trên mà còn vì những điều sau:

Nhiều người làm việc trong môi trường văn phòng phải thường xuyên ra ngoài ăn trưa do phải đi ăn với khách hàng hoặc không muốn mang bữa trưa vào chỗ làm. Thường xuyên ăn ở các nhà hàng, quán xá có thể phá hỏng nỗ lực giảm cân, theo Reader’s Digest.

Một nghiên cứu được công bố mới đây trên chuyên san Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics phát hiện những phụ nữ thường xuyên ăn ngoài, đặc biệt là bữa trưa, sẽ giảm cân ít hơn.