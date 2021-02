7 loại đồ uống hàng đầu giúp giảm cân hiệu quả nhất

Những gì bạn uống hằng ngày cũng có thể góp phần làm tăng thêm calo, đường và chất béo có thể cản trở quá trình giảm cân của bạn.

Ngoài ra, hydrat hóa là một cách quan trọng để giúp bạn giảm cân.

Dưới đây là những loại đồ uống tốt nhất giúp thúc đẩy mục tiêu giảm cân và giảm mỡ của bạn, được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, theo Eat This, Not That!

1. Nước ép rau ít natri

Sue Heikkinen, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại MyNetDiary, cho biết: “Nước ép rau quả là một nguồn cung cấp kali và vitamin C tuyệt vời, và có lượng đường thấp hơn nhiều so với nước ép trái cây”.

Mặc dù nước ép rau củ không cung cấp lượng chất xơ như khi ăn một phần rau tươi, nhưng nó thực sự cần cho bạn.

2. Trà đen

Audra Wilson, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại Northwestern Medicine Metabolic Health and Surgical Weight Loss Center at Delnor Hospital, cho biết: “Caffeine có thể giúp tập trung và hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn. Ngoài ra, còn có các hợp chất trong trà đen đã được chứng minh là giúp giảm cân”.

Chuyên gia Wilson nói tiếp: "Thêm một chút caffeine trước khi tập luyện, nếu bạn không có vấn đề gì liên quan đến tim mạch, có thể giúp tăng cường sức chịu đựng trong quá trình tập luyện cũng như tập trung và có thể tăng cường năng lượng."

3. Kefir

Chuyên gia Heikkinen nói: Kefir (một loại đồ uống từ sữa lên men) có hương vị có thể không dành cho tất cả mọi người, nhưng nó rất giàu probiotic lactobacillus có thể giúp thúc đẩy cảm giác no và quá trình trao đổi chất lành mạnh. Kefir không đường là một lựa chọn đồ uống có hàm lượng calo thấp hợp lý, với 100 calo cho một cốc kefir ít chất béo. Kefir có hàm lượng lactose thấp hơn nhiều so với sữa. Nó cung cấp 13 gram protein trong một cốc.

4. Nước

Chuyên gia Wilson cho biết: Hydrat hóa rất quan trọng đối với việc giảm cân. Nhiều lần bộ não của chúng ta nhầm lẫn giữa đói và khát. Uống đủ nước có nghĩa là bạn có thể giúp loại bỏ thói quen ăn vặt suốt cả ngày.

5. Trà xanh không đường

Theo chuyên gia Heikkinen, trà xanh là thức uống tuyệt vời, nó không chứa calo và cung cấp một lượng caffeine nhẹ. Các catechin trong trà xanh có thể có tác dụng đốt cháy calo nhẹ. Thêm vào đó, cách uống trà nhẹ nhàng có thể giúp bạn không ăn vặt khi căng thẳng.

6. Sữa bò

Theo chuyên gia Wilson, sữa bò chứa 8 gram protein mỗi cốc. Nó có thể giúp hạn chế cảm giác đói giữa các bữa ăn hoặc xem nó như một phần bổ sung cho bất kỳ bữa ăn nào.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bao gồm sữa ít chất béo trong chế độ ăn uống cũng có thể hỗ trợ giảm cân.

7. Sữa đậu nành

Nếu bạn đang ăn chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật, sữa đậu nành có thể là một thức uống tuyệt vời để hỗ trợ giảm cân.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ, cho thấy những người uống 720 ml sữa đậu nành mỗi ngày giúp giảm cân tương đương với những người uống sữa bò tách béo.

Và một nghiên cứu khác năm 2012 cho thấy những phụ nữ uống 1 ly sữa đậu nành mỗi ngày trong 4 tuần so với những phụ nữ uống mỗi ngày 1 ly sữa tách béo trong cùng thời gian, có vòng eo giảm nhiều hơn, theo Eat This, Not That.