Ăn loại hạt này có thể kéo dài tuổi thọ của bạn

Nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí dinh dưỡng Nutrients cho thấy một vài nhúm quả óc chó mỗi tuần có thể giúp bạn sống lâu hơn, theo Best Life.

Nghiên cứu do Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) thực hiện, đã phát hiện ra rằng ăn 5 khẩu phần quả óc chó mỗi tuần - với một khẩu phần 28 gram, đã giúp kéo dài tuổi thọ.

Đồng thời 5 khẩu phần quả óc chó mỗi tuần cũng giúp giảm 14% nguy cơ tử vong do bệnh tật và đặc biệt là giảm 25% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo Best Life.

Nếu bạn không thích quả óc chó , không sao. Ngay cả khi ăn ít vẫn có thể có lợi cho sức khỏe.

Quả óc chó có đầy đủ chất dinh dưỡng và chất chống ô xy hóa có lợi cho sức khỏe ẢNH: SHUTTERSTOCK

Theo nghiên cứu, chỉ cần ăn quả óc chó 2 - 4 lần một tuần cũng đã có thể giảm 13% nguy cơ tử vong và giảm 14% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và làm tăng tuổi thọ.

Nghiên cứu còn cho biết, những người có chế độ ăn uống không tối ưu, chỉ cần thêm nửa khẩu phần quả óc chó vào chế độ ăn uống hằng ngày, cũng giảm được 12% nguy cơ tử vong do bệnh tật và giảm 26% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu Harvard cho biết chỉ một khẩu phần quả óc chó cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe tối ưu, bao gồm 4 gram protein, 2 gram chất xơ, 45 mg magiê và 2,5 gram omega-3 ALA thiết yếu giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Quả óc chó cũng rất giàu chất chống ô xy hóa, tốt cho đường ruột, hỗ trợ giảm cân, thậm chí có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, theo Healthline.