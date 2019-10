Bác sĩ nói gì về các loại vitamin bạn vẫn uống hằng ngày?

Tiến sĩ Clifford Rosen, từ Viện Nghiên cứu Trung tâm Y tế Maine ở Scarborough (Philippines), cho biết rất khó để đánh giá giá trị của các vitamin bổ sung.

Vì vậy, tiến sĩ Rosen đã hỏi một số chuyên gia hàng đầu một câu hỏi đơn giản: “Bạn có lời khuyên nào cho bạn bè và gia đình về việc sử dụng vitamin?”. Sau đây là câu trả lời của họ, theo MSN.

Tiến sĩ Mark Levine, một nhà nghiên cứu tại Viện Tiểu đường - Tiêu hóa và Bệnh thận Quốc gia Mỹ, đã cười khi được hỏi liệu ông có bổ sung vitamin C không. Ông cho biết loại vitamin C tốt nhất là từ trái cây và rau quả. Nghiên cứu của ông cho thấy cơ thể điều chỉnh chặt chẽ lượng vitamin C và cơ thể hoạt động để hấp thụ đều đặn một lượng vitamin C thấp. Khi uống bổ sung vitamin liều cao, cơ thể chỉ hấp thụ được một ít và bài tiết lượng vitamin C dư thừa qua nước tiểu.