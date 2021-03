Bị gan nhiễm mỡ, đã có 5 cách này!

Có hơn 80% phụ nữ trên 45 tuổi bị gan nhiễm mỡ và gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, đau nhức cơ thể và não kém nhạy bén.

Đây là tình trạng tích trữ quá nhiều chất béo trong gan , và những người thừa cân hoặc có mức cholesterol cao sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Giảm cân thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục là phương pháp điều trị đầu tiên cho bệnh này.

Nhưng cũng có những mẹo rẻ tiền có thể hữu hiệu giúp chữa gan nhiễm mỡ, theo First For Women.

1. Trái bơ

Chất béo không bão hòa đơn có trong trái bơ thực sự tốt cho gan! Các nhà nghiên cứu Ý báo cáo rằng ăn 2 quả bơ mỗi tuần có thể giúp gan đốt cháy chất béo dự trữ nhanh hơn 33%, theo First For Women.

Ngoài ra, bơ giúp gan giảm nguy cơ tích tụ mỡ gan trong tương lai tới 55%.

Các nguồn chất béo chữa bệnh tuyệt vời khác bao gồm các loại hạt và dầu ô liu.

2. Khiêu vũ

Các nhà nghiên cứu người Anh đã báo cáo trên tạp chí Diabetologia, chỉ ra tập thể dục 30 phút mỗi ngày đã được chứng minh là giúp gan đốt cháy 39% lượng mỡ dự trữ.

Tiến sĩ Jeffrey B.Schwimmer, chuyên nghiên cứu về mỡ gan, giải thích việc tập thể dục đủ để tiết mồ hôi sẽ kích hoạt sự phân hủy chất béo trong gan.

Bác sĩ thường đề nghị bệnh nhân của mình khiêu vũ vì bộ môn này thú vị và đỡ nhàm chán.

Bạn không thích khiêu vũ? Không sao cả, hãy thử nhảy dây, leo cầu thang hoặc đi bộ nhanh.

Bạn không có thời gian? Chỉ cần 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 10 phút cũng có tác dụng.

3. Vitamin D

Các nhà nghiên cứu Ấn Độ cho biết vitamin D có tác dụng thải mỡ gan mạnh mẽ đến mức bổ sung vitamin D hằng ngày có thể cắt giảm 50% lượng chất béo dự trữ trong gan, theo First For Women.

Hóa ra, vitamin chuyển hóa men gan giúp nhanh chóng đốt cháy các kho dự trữ chất béo cứng đầu để lấy nhiên liệu. Để có kết quả, hãy nhắm tới 4.000 IU vitamin D-3 mỗi ngày.

4. Trà xanh

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng uống 3 tách trà xanh mỗi ngày có thể làm giảm 1/3 lượng mỡ dự trữ trong gan, theo First For Women.

Nhờ vào các hợp chất catechin có trong trà xanh, giúp gan hoạt động, Sara Safi, đồng tác giả của nghiên cứu, giải thích.

Hơn nữa, một nghiên cứu gần đây của Trung Quốc cho thấy cũng liều lượng hằng ngày như trên, có thể ngăn chặn sự hình thành chất béo trong gan, giảm 56% nguy cơ mắc các bệnh về gan trong tương lai!

5. Cây thì là

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng mùi thơm của cuminaldehyde, một hoạt chất trong thì là, có thể giúp chữa bệnh gan nhiễm mỡ.

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy, chuột bị gan nhiễm mỡ, được ngửi mùi hương của cuminaldehyde trong 4 tuần, đã có lượng mỡ trong gan ít hơn 64% so với đối chứng, theo First For Women.

Theo các tác giả nghiên cứu, các đặc tính chống ô xy hóa của cuminaldehyde chống lại các tổn thương do ô xy hóa gây ra sự lưu trữ chất béo trong gan.

Chỉ cần thêm vài giọt tinh dầu thì là vào máy khuếch tán tinh dầu hằng ngày hoặc kết hợp với 1 muỗng cà phê bột thì là vào món súp, món hầm hoặc cà ri.