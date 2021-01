Chế độ ăn giúp ngủ ngon

Kiwi: Trong một nghiên cứu kéo dài 4 tuần tại Đài Loan vào năm 2011, 24 người trưởng thành tiêu thụ 2 quả kiwi một giờ trước khi đi ngủ mỗi đêm. Kết quả, những người tham gia chìm vào giấc ngủ nhanh hơn 42% so với nhóm không ăn kiwi trước khi đi ngủ.

Tác dụng thúc đẩy giấc ngủ của kiwi được cho là do serotonin, một hoạt chất trong não giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Mediators of Inflammation năm 2015 cũng cho rằng các chất chống oxy hóa, chống viêm trong kiwi , chẳng hạn vitamin C và carotenoid, góp phần thúc đẩy giấc ngủ đến nhanh hơn.