Hơn 58% học sinh tiểu học thiếu hụt vitamin D

PGS-TS Bùi Thị Nhung, Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường, Viện Dinh dưỡng quốc gia, cho biết một số nghiên cứu tại Việt Nam các năm qua cho thấy: 69,4% học sinh tiểu học thiếu hụt kẽm ; 46 - 58,3% thiếu vitamin D; mức độ đáp ứng can xi được khuyến nghị trong khẩu phần ăn chỉ đạt 58% (trẻ 5 - 11 tuổi), đạt 51% nhu cầu khuyến nghị (trẻ 2 - 5 tuổi). Đây là các vi chất ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng trưởng chiều cao của trẻ nhỏ. Bổ sung sữa cho trẻ giai đoạn mầm non, tiểu học góp phần cung cấp đủ vi chất và các vitamin. Đặc biệt, trong giai đoạn tăng trưởng, trẻ cần nguồn can xi từ động vật như sữa và các sản phẩm từ sữa. Bổ sung can xi sớm giúp củng cố hệ xương cho trẻ nhỏ, đạt chiều cao tối ưu khi trưởng thành. Trong khi đó, can xi từ thực vật phù hợp lứa tuổi trung niên. Tuy nhiên, nên lựa chọn sữa ít đường, tách béo cho trẻ thừa cân béo phì. Cần dành thời gian cho giáo dục thể chất, kết hợp thực hiện dinh dưỡng hợp lý trong bữa ăn học đường, đảm bảo trẻ được kiểm soát cân nặng, phòng thừa cân, béo phì.