Khỏe cuối tuần: 3 cách thiền giúp ngủ ngon hơn

Cách tốt nhất để ngăn ngừa Covid-19 là tiêm vắc xin. Nhưng nếu bạn chưa được tiêm thì hãy chú ý đến chế độ ăn uống để giúp cơ thể chống chọi với bệnh Covid-19 tốt hơn, theo trang Eat This, Not That!