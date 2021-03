Ngăn ngừa cholesterol cao, chớ làm những điều này!

“Cholesterol là một chất sáp được tìm thấy trong máu của bạn. Cơ thể bạn cần cholesterol để xây dựng các tế bào khỏe mạnh, nhưng lượng cholesterol cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim”, Mayo Clinic (Mỹ) cho biết.

Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc cholesterol xấu bao gồm những điều sau đây, theo Eat This, Not That!

1. Chế độ ăn nghèo nàn

Mayo Clinic cho biết: “ Ăn chất béo bão hòa (có trong các sản phẩm động vật) và chất béo chuyển hóa (có trong một số bánh quy và bánh quy nướng thương mại và bỏng ngô bằng lò vi sóng) có thể làm tăng mức cholesterol của bạn. Thực phẩm có nhiều cholesterol, chẳng hạn như thịt đỏ và các sản phẩm từ sữa đầy đủ chất béo, cũng sẽ làm tăng cholesterol của bạn”.

2. Béo phì

Mayo Clinic cho biết: “Có chỉ số khối cơ thể (BMI) từ 30 trở lên khiến bạn có nguy cơ bị cholesterol cao”.

3. Thiếu tập thể dục

Nên tập thể dục mỗi ngày Shuttertock

Theo Mayo Clinic, tập thể dục giúp tăng HDL hoặc cholesterol “tốt ”của cơ thể đồng thời tăng kích thước của các phần tử tạo nên LDL, hoặc cholesterol “xấu”, giúp nó ít có hại hơn.

4. Hút thuốc lá

“Hút thuốc lá làm hỏng thành mạch máu, khiến chúng dễ bị tích tụ chất béo. Hút thuốc cũng có thể làm giảm mức HDL, hoặc cholesterol "tốt", Mayo Clinic cho biết.

5. Tuổi tác

“Bởi vì chất hóa học trong cơ thể thay đổi khi bạn già đi, nguy cơ cholesterol cao của bạn tăng cao. Ví dụ, khi bạn già đi, gan của bạn sẽ ít có khả năng loại bỏ cholesterol LDL hơn”, Mayo Clinic cho biết.

6. Bệnh tiểu đường

Lượng đường trong máu cao góp phần làm tăng mức cholesterol nguy hiểm được gọi là lipoprotein mật độ rất thấp (VLDL) và giảm cholesterol HDL. Theo Mayo Clinic, lượng đường trong máu cao cũng làm hỏng lớp niêm mạc của động mạch.

7. Cách ngăn ngừa cholesterol cao

Mayo Clinic cho biết: “Việc thay đổi lối sống có lợi cho tim mạch có thể làm giảm cholesterol của bạn, giúp ngăn ngừa bạn bị cholesterol cao ngay từ đầu”.

Theo Eat This, Not That!, để giúp ngăn ngừa cholesterol cao, bạn có thể:

Ăn một chế độ ăn ít muối, chú ý nhiều đến trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt.

Hạn chế ăn nhiều mỡ động vật và sử dụng vừa phải chất béo tốt.

Giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý.

Bỏ hút thuốc.

Tập thể dục vào hầu hết các ngày trong tuần, ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Không uống rượu, nếu uống thì uống ít.

Kiểm soát căng thẳng.