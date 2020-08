Nhiều người thở sai khi tập thể dục, thế nào là thở đúng?

Bác sĩ hai bệnh viện sản, nhi đã cùng phối hợp mổ lấy thai phức tạp, cứu sống bé sơ sinh non tháng, có khối u to vùng mặt cổ rất lớn, có nguy cơ tử vong ngay sau sinh do bị chèn ép đường thở.