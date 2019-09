Những tư thế ngủ tốt nhất giúp giảm đau lưng

Chương trình Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu, do Đại học Washington (Mỹ) thực hiện, đã liệt kê đau thắt lưng là nguyên nhân hàng đầu gây ra khuyết tật trên toàn cầu. Đau lưng không phải do các bệnh nghiêm trọng gây ra, mà thường do căng thẳng thần kinh hoặc giãn cơ do tư thế xấu, vị trí nằm ngủ sai lệch và các thói quen sinh hoạt khác.