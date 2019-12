Phát hiện mới: Chăm đến nhà hát, bảo tàng sẽ giúp bạn sống lâu hơn

Các nhà nghiên cứu Đại học College London (UCL) ở Anh phát hiện những người tham gia vào nghệ thuật thường xuyên hơn - cứ sau vài tháng hoặc hơn - có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 31% so với những người không tham gia. Ngay cả việc đi đến nhà hát hoặc bảo tàng 1 - 2 lần/năm cũng giúp nguy cơ xuống thấp hơn 14%, theo CNN.

CNN cho hay nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ xem xét một loạt các yếu tố kinh tế, sức khỏe và xã hội để cố gắng giải thích lý do tại sao có mối liên hệ giữa "can dự nghệ thuật" và sống lâu hơn. Theo đó, một phần lý do xuất phát từ sự khác biệt về kinh tế và xã hội giữa những người đến và không đến bảo tàng, triển lãm và phòng trưng bày nghệ thuật.