Tốt nhất nên đi bộ bao nhiêu bước mỗi ngày?

Nhưng bạn cũng có thể tăng tuổi thọ của mình bằng cách tập thể dục thường xuyên.

Và bộ môn thể dục dễ thực hiện nhất mà hầu như ai cũng có thể làm được chính là đi bộ.

Nhưng nên đi bộ bao nhiêu mỗi ngày để tăng tuổi thọ? Sau đây, các nhà khoa học sẽ chỉ ra nên đi bộ bao nhiêu mỗi ngày để đảm bảo cho bạn khỏe mạnh và sống lâu hơn. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh mô tả tập thể dục là "một phương pháp chữa bệnh kỳ diệu". Bạn không cần phải chạy marathon mỗi ngày để đạt được lợi ích. Chỉ cần đi bộ đơn giản hằng ngày là đã có thể kéo dài thêm tuổi thọ của bạn. Và một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng, đi bộ ít nhất 2.000 bước mỗi ngày liên tục có thể làm giảm đến 32% nguy cơ tử vong sớm, theo Express.

Tập thể dục thường xuyên có thể giúp giảm tới 50% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và một số loại ung thư Ảnh: Shutterstock

Còn các nhà khoa học từ Đại học Bắc Carolina (Mỹ), trong một nghiên cứu mới, đã phát hiện, đi tổng cộng 4.500 bước mỗi ngày, chia làm vài lần đi bộ thật nhanh, sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất, vì các nhà nghiên cứu nhận thấy, đi nhiều hơn 4.500 bước không mang thêm lợi ích, theo Express.

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng nhận thấy, chỉ cần đi bộ thêm mỗi 1.000 bước là đã góp phần giảm 28% nguy cơ tử vong so với không đi bộ.

Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố trên The Lancet Global Health, bao gồm hơn 90.000 tham gia, được theo dõi trong hơn 2 năm, cũng cho thấy, một lần đi bộ nhanh 7 phút với tốc độ khoảng 2 bước/giây, có thể cắt giảm tới 1/3 nguy cơ tử vong, theo Eat This, Not That!

Trường Y Harvard (Mỹ) đề nghị, để giữ sức khỏe tốt, hãy đi bộ nhanh khoảng 30 đến 45 phút hầu như mỗi ngày. Đi 1 lần hoặc nhiều lần, mỗi lần 5 đến 10 phút, với tốc độ khoảng 2 bước/giây, theo health.harvard.edu.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bất kỳ hình thức vận động nào cũng tốt hơn so với ít vận động.

Tập thể dục thường xuyên rất cần thiết để cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn và giúp bạn sống lâu hơn.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết, tập thể dục thường xuyên có thể giúp giảm tới 50% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và một số loại ung thư, theo Express.

Tập thể dục thường xuyên còn có thể giảm đến 35% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và đột quỵ.

Đối với hầu hết mọi người, cách dễ nhất để hoạt động hằng ngày chính là đi bộ.

Mọi người nên dành ít nhất 150 phút hoạt động cường độ vừa phải mỗi tuần.