Tuổi nào dễ bị kiệt sức nghề nghiệp nhất?

Nghiên cứu do The Office Group ủy quyền đã khảo sát trên 2.000 người về cảm giác của họ đối với công việc và những yếu tố nào có thể dẫn đến sự kiệt sức của họ. Nhìn chung, 1/3 số người được hỏi thừa nhận rằng họ cảm thấy như thể không thể tiếp tục làm do căng thẳng, mệt mỏi vào một số thời điểm trong sự nghiệp. Người lao động trải nghiệm kiệt sức nghề nghiệp trung bình ở tuổi 32, theo Daily Mail.