Tác dụng không tưởng của dầu cá omega-3 tới tim mạch, huyết áp

Cô Allison Herries - chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, giải thích: Nhiều thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra rằng việc bổ sung dầu cá omega-3, đặc biệt là hai dạng EPA và DHA, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cải thiện chỉ số mỡ máu và hạ huyết áp - ba yếu tố then chốt bảo vệ trái tim.

Chuyên gia dinh dưỡng Allison Herries, nhà dinh dưỡng chuyên về phòng ngừa và quản lý các bệnh mạn tính, đang làm việc tại Mỹ, cũng đồng tình, và cho biết mỗi ngày 1 viên dầu cá có thể tác động đến tim mạch như sau, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.