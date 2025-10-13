Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tác dụng không tưởng của dầu cá omega-3 tới tim mạch, huyết áp
Video Sức khỏe

Tác dụng không tưởng của dầu cá omega-3 tới tim mạch, huyết áp

Thiên Lan - Trang Châu
13/10/2025 16:09 GMT+7

Dầu cá omega-3 từ lâu nổi tiếng với hàng loạt lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với sức khỏe tim. Vậy đối với những căn bệnh tim hàng đầu như huyết áp cao, mỡ máu cao, đau tim và đột quỵ, liệu uống dầu cá mỗi ngày có giúp ích gì không?

Cô Allison Herries - chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại Mỹ, giải thích: Nhiều thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra rằng việc bổ sung dầu cá omega-3, đặc biệt là hai dạng EPA và DHA, có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cải thiện chỉ số mỡ máu và hạ huyết áp - ba yếu tố then chốt bảo vệ trái tim.

Chuyên gia dinh dưỡng Allison Herries, nhà dinh dưỡng chuyên về phòng ngừa và quản lý các bệnh mạn tính, đang làm việc tại Mỹ, cũng đồng tình, và cho biết mỗi ngày 1 viên dầu cá có thể tác động đến tim mạch như sau, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Tác dụng không tưởng của dầu cá omega-3 tới tim mạch, huyết áp - Ảnh 1.

Dầu cá omega-3 có tác dụng cả thiện tim mạch và huyết áp

 

Xem thêm bình luận