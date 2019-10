4 năm thí điểm, 11 lần dự thảo ‘quản’ taxi công nghệ vẫn loay hoay

Tại phiên họp thứ 38 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải khi đang trình bày báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đã giơ cao 1.650 bức thư tay của người dân gửi đến Quốc hội. Đây là những kiến nghị của người dân đối với Bộ GTVT về việc sửa đổi Nghị định 86.

Vậy, lý do gì khiến Nghị định 86 luôn trong tình trạng “cân lên đặt xuống” mà chưa thể đưa ra phương án cuối cùng?

Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi Nghị định 86 đã phải liên tục làm lại, và tới nay đã trải qua 11 lần dự thảo. Và trong 4 năm khi cơ quan quản lý loay hoay tìm kiếm một chính sách phù hợp cho cả loại hình mới và cũ, thị trường vận tải hành khách đã hoàn toàn thay đổi về bản chất.

Với loại hình taxi công nghệ, sau khi mua lại Uber tại Đông Nam Á vào tháng 3.2018, Grab gần như giữ vị trí thống lĩnh trên thị trường Việt Nam. Ngay cả một starup “kỳ lân” của Indonesia là Go-Jek khi vào thị trường Việt Nam (dưới tên gọi Go-Viet) cũng không tạo nên áp lực đáng kể nào với Grab.

Tương tự, các chính sách khuyến mại giá với người dùng cũng nhỏ giọt dần, trong khi giá cước lại cao dần lên, giờ cao điểm thậm chí còn nhân gấp 3 bình thường.

Trên thực tế, đây lại chính là cơ hội cho các start-up gọi xe Việt với sự ra mắt của Fastgo rồi Be, nhưng chưa ứng dụng nào đánh bại được vị thế của Grab. Theo kết quả nghiên cứu của ABI Research, 6 tháng đầu năm, đã có 200 triệu chuyến xe hoàn thành thông qua các ứng dụng tại Việt Nam. Trong đó, Grab dẫn đầu với 146 triệu cuốc xe, tương đương 73% thị phần. Xếp thứ 2 là Be, doanh nghiệp Việt tham gia thị trường tháng 12.2018 với 31 triệu cuốc xe trong 6 tháng, giành được 16% thị phần. Go-Viet xếp thứ 3 với 10% thị phần, 1% còn lại thuộc về Fastgo và các ứng dụng gọi xe khác.

Bản thân các hãng taxi truyền thống cũng phải chuyển mình trong cả chất lượng dịch vụ, cũng như tự xây dựng phần mềm gọi xe riêng (Vinasun, Mai Linh) hay bắt tay thành trong các liên danh gọi xe như taxi G7, nhưng vẫn trầy trật hoạt động.

Trong văn bản trả lời cử tri, Bộ GTVT cho biết vẫn đang “sửa đổi, bổ sung Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô”. Tuy nhiên, theo Ban Dân nguyện Quốc hội, sau gần 4 năm, Bộ vẫn chưa ban hành được văn bản, đã dẫn đến xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh giữa nhiều hãng taxi. Bên cạnh đó, taxi công nghệ hoạt động ở các địa phương không được thí điểm, gây khó khăn cho chính quản lý của nhà nước.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam (VATA), những lợi thế mà Grab có được để tạo dựng vị trí số 1 hiện nay, không chỉ do nguồn tài chính vượt trội, mà còn do được hưởng chính sách vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh từ những ngày đầu khi gia nhập thị trường.