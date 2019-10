Bộ Công an xử lý đơn tố cáo lãnh đạo một công ty lừa đảo

Ngày 8.10, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra , Bộ Công an cho biết đã nhận được đơn của ông Phan Thanh Phương (nhà số 373 Thoại Ngọc Hầu, P.Tân Hiệp, Q.Tân Phú, TP.HCM tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất Xanh Long An có địa chỉ ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và một số cá nhân khác có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp của dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh ở xã Mỹ Hạnh Nam.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an chuyển đơn đến Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an để giải quyết theo quy định của pháp luật . Phiếu chuyển đơn do thiếu tướng Trần Minh Lệ, Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ký.

Trước đó, rất đông khách hàng ký hợp đồng mua đất nền của công ty này tại khu dân cư Đất Xanh có tên thương mại là dự án Hưng Thịnh Cát Tường II đã cùng nhau kéo lên trụ sở Tỉnh ủy Long An và làm đơn tố cáo lên Bộ Công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Kim Liên. Theo những khách hàng này, từ giữa năm 2018, Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất Xanh Long An đã quảng bá rầm rộ, mở bán nền đất tại dự án trên. Tuy nhiên đến nay các khách hàng phát hiện dự án vẫn chưa thỏa thuận đền bù đất cho người dân vùng dự án, đất trong dự án mà công ty này bán cho khách hàng vẫn thuộc sở hữu cá nhân.

Khi biết Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất Xanh Long An bán đất “ma”, khách hàng đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng, đòi lại tiền nhưng Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất Xanh Long An không thực hiện.

Không chỉ khách hàng, các hộ dân có đất trong dự án cũng đã đâm đơn tố cáo lên Bộ Công an việc Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Đất Xanh Long An ngang nhiên chiếm đất của họ để làm hạ tầng, phân lô bán nền khi chưa tiến hành thương lượng đền bù cho dân.